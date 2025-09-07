동아일보

현대차·LG 신고한 美극우 정치인 "불법 체류자 몰아내고 싶었다"

  입력 2025년 9월 7일 09시 34분

사진=토리 브레이넘 페이스북
미국 정부가 4일(현지시간) 조지아주 서배너에 있는 현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 건설 현장에서 대규모 불법 체류자 단속을 벌인 가운데 미국 극우 성향 정치인이 “불법 체류자를 몰아내고 싶었다”며 자신이 직접 신고했다고 밝혔다.

미 해병대 총기 교관 출신이자 조지아 제12선거구 연방 하원의원 예비후보인 토리 브레이넘은 5일(현지시간) 롤링스톤과의 인터뷰에서 미국 정부의 이번 대대적인 단속에 대해 “잘된 일”이라며 “옳은 건 옳은 것이고, 그른 건 그른 것”이라고 밝혔다.

그는 “이게 바로 내가 트럼프에게 표를 던진 이유”라며 “불법 체류자를 몰아내고 싶었고, 지금 그게 실제로 이뤄지고 있다”고 강조했다.

美 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 이민단속 사진 (출처=ICE 홈페이지)
그는 제보 이후 협박 메시지를 받고 있다고 주장하면서도 물러서지 않겠다는 입장을 분명히 했다. 그는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 침대에 누운 채 AR-15 계열 소총을 든 사진을 올리기도 했다.

브레이넘은 자신의 페이스북을 통해 현지 노조 소속 노동자로부터 “현장에 불법 체류자들이 일하고 있다”는 녹취 증거를 전달받아 이민세관단속국(ICE)에 신고했다며 “몇 달 전 ICE에 제보했고, 요원과 직접 통화했다”고 공개적으로 밝힌 바 있다.

美 이민당국이 공개한 현대차-LG엔솔 이민단속 영상 (출처=ICE 홈페이지)
그는 지난 4일에도 페이스북에 “내가 몇 달 전 이 현장을 이민세관국에 직접 신고했고 한 요원과 통화도 했다”며 “조지아 주민들은 불법 고용 관행으로 인해 우리의 일자리·안전·법치가 위협받고 있다는 사실을 알 권리가 있다”는 글을 올렸다.

그러면서 “우리는 조지아 주민들에게 일자리를 줘야 한다. 기업이 비용을 아끼겠다고 불법 노동을 착취하도록 내버려둬선 안 된다”라고 주장했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
