트럼프 “전쟁부로 돌아간다”…국방부 개명 행정명령 서명

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 미 국방부 명칭을 전쟁부(Department of War)로 변경하기 위한 행정명령에 서명했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 “우리는 1차세계대전도, 2차세계대전도 이겼다. 그 전과 그 사이의 모든 전쟁에서도 승리했다. 그런데 우리는 ‘깨어남’을 선택했고 부처 이름을 국방부로 바꿔버렸다. 이제 우리는 전쟁부로 돌아갈 것이다”고 밝혔다.
그러면서 트럼프 대통령은 국방부는 전쟁부로, 국방부 장관은 전쟁부 장관으로 명칭을 변경하라고 공식 지시했다. 또 모든 행정 부처와 기관에 이런 보조 명칭을 인정하고 수용하라고 지시했다.
다만 정부 부처 명칭을 공식적으로 변경하기 위해서는 의희의 승인이 필요하다. 국방부는 1947년 의회가 의결한 법률에 따라 설립되었기 때문이다. WP는 대통령이 일방적으로 해당 부의 명칭을 변경할 수 있을지는 불확실하다며 향후 논란이 불거질 가능성이 있다고 전했다.
트럼프 대통령은 의회가 이를 승인할 것으로 보느냐는 질문에 “이제 알아볼 것이다. 그들이 꼭 해야하는지 모르겠지만, 우리는 매우 강력하게 추진할 것이다”고 답했다.
미국은 1947년까지 국방부를 ‘전쟁부’라 불렀으나 제2차 세계대전 이후 육군, 해군, 공군을 통합해 1949년부터 현재의 명칭을 써왔다.
트럼프 대통령은 “세계가 지금 처한 상황을 고려하면 이 이름이 훨씬 더 적절하다고 생각한다”며 “(명칭 변경은) 승리의 메시지를 전달하는 것”이라고 말했다.
피트 헤그세스 국방부 장관은 “명칭 변경은 단순히 이름을 바꾸는 것이 아니라 복원하는 것이다. 우리는 방어만 하지 않고 공세에 나설 것”이라며 “우리는 수호자뿐만 아니라 전사를 육성할 것”이라고 밝혔다. 국방부 브리핑룸의 명칭은 ‘펜타곤 전쟁 별관(Pentagon War Annex)’으로 변경될 예정이다. 또 지난 5일 오후 미 국방부 웹사이트는 defense.gov 주소에서 war.gov로 바뀌었고, 웹사이트 이름도 ‘미국 전쟁부(U.S. Department of War)’로 변경됐다.
백악관 팩트시트는 “1789년에 설립된 전쟁부는 1812년 전쟁, 제1차 세계대전, 제2차 세계대전에서 미국을 승리로 이끌었고, 미국의 군사력에 대한 자신감을 고취시켰다”며 “‘전쟁부’라는 명칭은 방어 능력만을 강조하는 ‘국방부’에 비해 더욱 강력한 준비성과 결의의 메시지를 전달한다”고 밝혔다.
