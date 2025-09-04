김정은-시진핑, 6년만에 정상회담…경제협력 등 논의

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 3일 김정은 당 총비서가 중국인민항일전쟁 및 세계반파쇼전쟁승리(전승절) 80돌(주년) 기념행사에 참석한 사실을 4일 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] rodongphoto@news1.kr

앞서 전날 김 위원장과 시 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 중국 전승절 80주년 열병식 참관을 위해 톈안먼(天安門) 망루에 올랐다. 이후 김 위원장과 푸틴 대통령은 정상회담을 가졌다. 개최 여부에 관심이 모였던 북중러 3자 정상회담은 열리지 않았다.