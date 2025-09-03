동아일보

‘左김정은-右푸틴’ 세운 시진핑 “인류, 상생과 대결 기로에”

시진핑 중국 국가주석이 3일(현지 시간) 베이징 톈안먼 성루(망루)에서 김정은(오른쪽) 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등과 함께 자리해 광장에서 열린 ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식을 보며 박수하고 있다. 2025.09.03. [베이징=신화/뉴시스]
3일 중국 전승절 80주년 열병식이 열린 텐안먼(天安門) 광장. 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 좌우에 각각 김정은 북한 국무위원장, 블리디미르 푸틴 러시아 대통령을 거느린 채 나란히 망루를 향해 걸었다. 세 사람이 다정하게 담소를 나누며 앞장선 가운데 나머지 정상들은 이들의 뒤를 따랐다. 이들은 망루 위에서 열병식을 지켜볼 때도 앞줄 가운데 나란히 자리잡은 채 대화를 주고 받았다. 정상들의 단체 기념촬영 때도 앞줄에 나란히 서서 친목을 과시했다. 이날 미 월스트리트저널(WSJ)은 “중국이 화려한 열병식을 통해 미국에 경고장을 보냈다”고 전했다.

● 시진핑 “상생과 대결 중 선택의 기로”

시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식이 열리는 베이징 톈안먼 광장으로 걸어오고 있다. 2025.09.03. [베이징=AP/뉴시스]
이날 시 주석은 각국 정상들과 5만여 명의 관람객이 모인 열병식에서 “각 나라와 민족이 서로 평등하게 대하고 협력해야만 전쟁을 뿌리뽑을 수 있다”며 현재 인류는 상생 협력과 제로섬 게임 사이에서 선택을 강요받고 있다고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 서방이 편가르기를 통해 세계 안보 불안을 가져온다는 기존 주장을 재차 강조한 것.

시 주석은 이어 제2차 세계대전 당시 중국이 막대한 희생을 통해 세계 평화를 이뤘다고 주장했다. 그러면서 강한 어조로 “중화민족의 위대한 부흥은 멈출 수 없다”고 말했다. 트럼프 행정부가 중국에 고율 관세를 부과하며 중국에 각을 세우고 있지만, 순순히 물러서지 않겠다는 뜻을 천명한 것이다.

시 주석은 열병식에 참석한 정상들과의 오찬을 겸한 리셉션에서도 미국을 에둘러 비판했다. 이 자리에서 그는 “인류가 정글의 법칙으로 돌아가서는 안 되고, 인류 운명 공동체 건설을 위해 함께 노력해야 한다”고 말했다. 인류 운명공동체론은 2013년 시 주석이 처음 주장한 대외정책 담론이다.

● 金, 중국 노병과 악수하며 공동 항일투쟁 역사 부각

시진핑(가운데) 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴(왼쪽) 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장과 함께 3일(현지 시간) 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 ‘중국 인민 항일 전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리(전승절)’ 80주년 기념 열병식에 참석하고 있다. 2025.09.03. [베이징=신화/뉴시스]
이날 세 정상은 망루에 오르자마자 항일전쟁에 나섰던 중국 노병들과 차례로 악수를 나눴다. 김 위원장의 할아버지인 김일성 전 주석이 중국 동북항일연군에 가담했다는 점에서 북-중의 항일 투쟁 역사를 떠올리게 한 대목이라는 분석이 나온다.

시 주석은 중국의 최신 무기가 등장할 때마다 김 위원장과 푸틴 대통령에게 몸을 기울이며 대화를 나눴다. 특히 젠(J)-20S와 J-35A 등 중국의 차세대 스텔스 전투기들이 상공을 지날 때에는 시 주석이 두 정상에게 일일이 설명하는 모습이 포착됐다. 이때 김 위원장은 고개를 크게 끄덕이며 화답했고, 푸틴 대통령은 시 주석에게 수차례 말을 건넸다. 열병식이 끝난 직후 시 주석은 두 손을 모아 두 정상과 차례로 악수했다. 푸틴 대통령은 망루를 빠져나오며 김 위원장에게 다가가 팔짱을 끼기도 했다. 두진호 한국국가전략연구원 유라시아연구센터장은 로이터통신에 “이번 열병식은 북중러 3자 안보 협력의 새로운 시대를 여는 시작점이 될 것”이라고 말했다.

이날 다자외교 무대에 처음 데뷔한 김 위원장은 중-러 이외 다른 정상들과 접촉하는 모습을 보였다.김 위원장은 천안문 망루에서 자신의 왼쪽에 앉은 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령에게 먼저 말을 건네며 대화를 나눴다. 로이터통신은 이날 김 위원장이 알렉산드르 루카센코 벨라루스 대통령과의 대화하며 그에게 방북을 요청했다고 보도했다. 루카센코 대통령은 올 6월 시 주석과 그의 딸 시밍쩌를 함께 만날 정도로 친밀한 관계를 맺고 있는 것으로 알려져있다.

베이징=김철중 특파원 tnf@donga.com
