트럼프 일가 최대 자산, 부동산서 암호화폐로 바뀌었다

도널드 트럼프 미국 대통령 가족이 운영하는 암호화폐 기업 ‘월드리버티파이낸셜’(WLF)’이 발행한 가상자산이 1일(현지 시간) 주요 거래소에 상장되자마자, 장부가 기준 트럼프 일가 최대 자산이 됐다. 한때 해당 코인 평가액에 따른 트럼프 일가 지분가치가 60억 달러(약 8조 3500억원)를 넘어서기도 했다. 트럼프 대통령이 현직 신분으로 전세계 금융 정책에 막대한 영향력을 지닌 가운데 신규 가족 사업까지 본격화하자, 전례를 찾아볼 수 없는 이해충돌이라는 논란이 고조되고 있다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이날 트럼프 대통령 세 아들인 트럼프 주니어, 에릭, 배런이 공동 창립자로 이름을 올린 암호화폐 업체 코인 WLFI가 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 등에서 본격적인 매매에 들어갔다.그동안 제한된 투자자들만 사적으로 거래가 이뤄지던 WLFI 코인이 일반 투자자들도 주식처럼 자유롭게 거래 가능한 공개 시장에 진입하게 됐다. 트럼프 일가는 해당 암호화폐 전체 발행량 1000억 개 중 약 22.5%인 225억 개를 보유중이다. 트럼프 대통령은 해당 업체 명예 공동 창립자이다.
상장 직후 한때 WLFI는 코인당 40센트를 넘어섰지만, 이후 21~25센트선을 오갔다. 월스트리트저널(WSJ)은 안정가 기준으로 WLFI 코인 출시로 트럼프 일가가 보유한 지분의 가치가 50억 달러(약 6조 9600억 원)에 달한다고 전했다. 한때 이 지분 가치는 60억 달러까지도 치솟았다.
WSJ은 이를 두고 트럼프 가문이 수십 년간 축적한 호텔과 골프장 등 부동산 자산 가치를 훨씬 웃도는 규모로, 트럼프 대통령 취임 이후 가족에게 가장 큰 재정적 성공이라고 평가했다. 포브스는 올해 6월 트럼프 대통령 부동산과 투자신탁이 보유한 트럼프 미디어의 지분 가치 등을 합한 총 자산을 51억 달러(7조 1000억 원)로 추산한 바 있다.
뉴욕타임스(NYT)는 나스닥 상장사인 암호화폐 업체 알트5 시그마가 15억 달러(약 2조800억 원)으로 WLFI 토큰을 매입키로 했고, 해당 거래 수익의 75%는 트럼프 가족 법인에 지급키로 해 트럼프 일가는 수억 달러의 현금 수익을 얻은 것으로 추산했다.
현직 대통령 가족의 암호화폐 사업에 대해 미국 언론과 정치권에서는 심각한 이해충돌이라며 문제를 제기하고 있다. 민주당 엘리자베스 워런 상원의원은 “트럼프 가족의 재정적 이익이 암호화폐 관련 정책 결정에 부당한 영향을 끼칠 위험이 있다”라고 우려했다. 이에 대해 백악관 측은 “대통령과 가족은 이해충돌에 관여한 적이 없으며 앞으로도 그럴 것”이라고 반박했다.
