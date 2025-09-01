동아일보

[속보]도쿄 주택가서 40대 한국인 여성 흉기 피습 사망…범인 도주

  • 입력 2025년 9월 1일 16시 51분

1일 오후 도쿄 주택가에서 벌어진 40대 한국인 여성 흉기 피습 사건을 NHK가 온라인 속보로 전하고 있다. NHK 홈페이지 캡처
일본 도쿄에서 한국 국적의 40대 여성이 흉기에 찔려 사망했다. 피해 여성은 한국 국적의 일본 영주권자로 현지에서 자영업을 하고 있었던 것으로 전해졌다.

1일 주일대사관과 NHK 등 일본 언론에 따르면 도쿄 경시청은 이날 오후 1시 35분경 “여성이 (흉기에) 찔리고 젊은 남성이 도주했다”는 신고를 받았다.

이후 실제 도쿄 세타가야구 고마자와 다이가쿠역에서 북동쪽으로 약 500m 떨어진 주택가 노상에서 의식 불명 상태의 여성이 발견됐다. 목에는 흉기에 찔린 상처가 있었으며, 병원으로 이송됐으나 사망했다.

목격자에 따르면 용의자는 20대~30대의 남성으로 추정된다. 사건 당시 검은색 반소매 티셔츠와 검은색 긴 바지를 입고 있었던 것으로 알려졌다. 경시청은 도주한 남성의 행방을 쫓고 있다. 면식범의 소행인지 ‘묻지마 범죄’ 인지는 알려지지 않았다.

도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
