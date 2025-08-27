“폰 싹 비우고 SNS 지워라”…높아진 美 입국 장벽에 여행객 불안

최근 미국 입국 과정에서 개인 휴대전화 속 정보까지 검사당해 입국이 거부된 사례가 알려지며, 트럼프 행정부 이후 입국 장벽이 한층 높아졌다는 증언이 이어지고 있다.
25일 영국 일간지 가디언은 미국을 찾는 외국인 여행객들이 입국 거부를 피하기 위해 일회용 휴대전화(버너폰)를 사용하거나, 개인 사진과 SNS 게시글을 삭제하는 등 대비책을 쓰고 있다고 보도했다.
■ ‘정치 성향’까지 검열?…외국인 추방 사례 잇따라
올해 3월, 프랑스 고등교육연구부 장관 필립 바티스트는 성명을 통해 “학회에 참가하려 미국에 방문한 한 프랑스 과학자가 입국을 거부당한 뒤 추방됐다”고 밝혔다.
그는 미국 세관국경보호국이 과학자의 휴대전화를 검사해 트럼프 정책을 비판한 대화를 확인했기 때문이라고 주장했다. 이 과정에서 사적인 사진과 메시지까지 검열당했다고도 덧붙였다.
이에 국경보호국 대변인은 “정치적인 이유로 입국을 금지한 것은 아니다”라고 해명했지만, 비슷한 사례는 이어졌다.
같은 해 6월에는 호주 작가 앨리스터 키친이 SNS에 친팔레스타인 시위 사진을 올린 뒤 입국 심문에서 12시간 조사받고 추방당했다고 주장했다.
전자개인정보보호센터(EPIC)의 톰 맥브리언 변호사는 “(최근 검열은) 정치적 성향이 마음에 들지 않는 사람들을 표적으로 삼는 것처럼 보인다”고 지적했다.
■ “미국 가면 휴대전화 털린다”…입국 포기하는 학자들
입국 거부 위험을 우려해 아예 미국 방문을 포기하는 사례도 늘고 있다.
호주국립대 국제법 교수 도널드 로스웰은 “강연 초청을 더 이상 수락하지 않겠다”고 선언했다. 한 번 입국 거부당하면 이후 다른 국가 여행에도 불이익이 발생할 수 있기 때문이다. 그는 지난 6월 미국의 이란 공습을 비판하는 논평을 언론에 남긴 바 있다.
■ SNS 지우고 일회용 휴대폰?…입국 대비책 권고
미국 세관국경보호국은 모든 여행자 전자기기를 ‘보안 목적’으로 검사할 권한이 있으며, 거부할 경우 즉시 입국이 불허될 수 있다.
실제로 올 4~6월 미국 입국 시 전자기기 검사를 받은 여행자는 1만4899명으로, 직전 분기보다 21% 가량 증가해 역대 최대치를 기록했다.
이에 따라 호주·캐나다 등 최소 12개 국가는 미국 여행 지침을 수정해 “입국 시 휴대전화·노트북 등 전자기기 검사가 있을 수 있다”는 경고 문구를 추가했다.
전문가들은 입국 거부를 피하려면 ▲SNS 비활성화 ▲사진·메시지 삭제 ▲일회용 휴대전화 사용 같은 사전 조치가 필요하다고 조언했다.
