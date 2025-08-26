“李, 트럼프에게 ‘김정은과 만남 도울 수 있는 사람’ 인상 심어”

美전문가 3인이 본 한미정상회담
“북-미 대화 재개 먼저 제안한 것 효과
노벨상 매우 원하는 트럼프 입맛에 딱
평화 앞세우고 난제는 실무협의로 넘겨
충돌 피하고 긍정적 회담 분위기 조성”
“트럼프에게 ‘이재명은 김정은과 만남을 도울 수 있는 지도자’라는 인상을 남겼다.”
25일(현지 시간) 앤드루 여 브루킹스연구소 한국석좌는 “북한 문제가 이번 회담의 ‘스위트 스팟’이었다”며 이렇게 밝혔다. 스위트 스팟은 골프와 야구 등에서 공이 맞았을 때 가장 멀리 날아가는 최적의 지점을 뜻한다. 그만큼 김정은 북한 국무위원장과 대화 의지를 거듭 강조한 트럼프 대통령의 입맛에 맞춘 전략이었다는 것이다.
그를 비롯해 동아일보와 인터뷰한 브루스 클링너 맨스필드재단 선임연구원, 패트릭 크로닌 허드슨연구소 아시아태평양안보 석좌 등 미국 싱크탱크의 안보 전문가들은 이날 열린 회담에서 한미 정상이 긍정적인 분위기에서 첫 대면회담을 마쳤다고 진단했다. 이재명 대통령이 한반도 평화를 앞세우고 까다로운 과제는 실무 협의로 넘겨 카메라 앞에서 충돌을 피했다고 봤다.
이들은 이날 구체적으로 언급되지 않은 주한미군 재편 문제를 두고 앞으로 한미 양국이 줄다리기를 벌일 것으로 내다봤다. 대미 투자 펀드 등 경제 협력의 세부 사항 또한 향후 쟁점으로 꼽았다.
● 한반도 ‘평화’ 앞세운 회담
미국 전문가들은 이번 회담에서 이 대통령이 북-미 대화 재개를 먼저 트럼프 대통령에게 제안한 것에 주목했다.
여 석좌는 “김 위원장과 대화는 트럼프 대통령이 열의를 갖는 사안”이라며 “이 대통령이 한미 동맹을 외교정책의 우선순위로 본다는 점을 증명하기 위해 꺼내든 주제로 보인다”고 했다. 노벨 평화상 수상을 강하게 원하는 트럼프 대통령의 입맛에 맞춰 한반도 평화를 부각했다는 것이다.
회담에서 이 대통령은 “(트럼프 대통령과) 김 위원장과의 만남을 고대한다”고 했다. 그러자 트럼프 대통령은 “올해 그(김정은)를 만나고 싶다”고 했다. 비공개 오찬 회담에서도 관련 논의를 이어간 것으로 알려졌다.
한미 정상간 공감대를 확인했으나 북한이 호응할지는 미지수다. 김여정 북한 노동당 부부장은 지난달 담화에서 “비핵화 논의는 우롱”이라고 했다. 그러면서도 미국이 북한을 핵보유국으로 인정하면 북-미 대화에 나설 수 있다는 뜻을 내비쳤다. 이에 대해 클링너 선임연구원은 “북미 간 협상은 늘 ‘언젠가 비핵화’라는 말장난을 기반으로 이어져왔다는 점에 주목해야 한다”고 짚었다.
크로닌 석좌는 “김정은은 향후 어떤 합의에서도 2019년 실패한 하노이 정상회담 때보다 훨씬 더 높은 대가를 요구할 가능성이 크다”며 “김정은이 방해꾼(spoiler) 역할을 다시 맡을 문이 열릴 수 있다”고 했다.
● “‘숙청’은 마가 의식한 게시글”
이날 정상회담을 약 3시간 앞두고 트럼프 대통령이 트루스소셜에 “한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 건가. ‘숙청(purge)’이나 ‘혁명(revolution)’처럼 보인다. 그곳에서 사업을 할 수 없다”는 글을 남겨 긴장감은 극에 달했다.
트럼프 대통령은 올 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담할 당시 젤렌스키 대통령을 거칠게 몰아붙이고, 7월에는 브라질 정부가 쿠데타 모의 혐의 등으로 재판을 받고 있는 자이르 보우소나루 전 브라질 대통령을 ‘마녀 사냥’하고 있다며 브라질에 50% 관세를 부과했다.
트럼프 대통령은 회담에서 해당 글에 대한 질문이 나오자, 이 대통령의 설명을 들은 뒤 오해였다는 취지로 말했다. 일각에서는 게시글이 올라간 배경을 두고 핵심 트럼프 지지층인 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영의 일부 인사들의 인식이 반영됐다는 분석도 나온다. 여 석좌는 “향후 한미관계에 변수로 작용할 수 있다”고 전망했다.
댓글 0