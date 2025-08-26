밴스 “대러 제재, 테이블 위서 제외 안 돼”

우크라와 양자회담 부정적인 러에 “사용할 카드 아직 많다” 다시 압박
J D 밴스 미국 부통령이 24일 미 NBC방송과의 인터뷰에서 “(대러시아) 제재는 테이블 위에서 제외되지 않았다”고 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일 “(우크라이나 전쟁의 종전 협상이) 2주 동안 어떻게 될지 지켜보겠다”며 2주 뒤 중대 발표를 예고한 데 이어 대러 제재 가능성을 다시 한 번 언급하며 압박에 나선 것이다.
밴스 부통령은 “트럼프 대통령에게는 이 전쟁을 끝내고 압박을 가하기 위해 남아 있는 카드가 많다”며 “우리는 사안별로 어떤 조치가 러시아를 협상 테이블로 끌어내기 위해 적절한 압박을 행사할 수 있을지 판단할 것”이라고 말했다.
앞서 미국은 러시아뿐 아니라 러시아산 석유를 구입하는 국가들에 대한 고율의 2차 관세 부과 방침을 발표했다. 이에 러시아산 석유의 주요 수입국인 인도에 총 50%에 이르는 관세를 매겼다. 하지만 15일 진행된 알래스카주 미-러 정상회담 뒤 대러 제재 조치가 보류되면서 미국이 러시아의 시간 끌기 전략에 넘어갔다는 비판이 제기됐다.
러시아를 협상 테이블로 이끌어 내려는 미국의 노력에도 러시아는 우크라이나와의 양자 정상회담에 부정적인 의사를 밝히고 있다. 세르게이 라브로프 러시아 외교장관은 22일 NBC 방송과의 화상 인터뷰에서 “회담 계획이 없다”고 잘라 말했다. 또 러시아는 우크라이나와 유럽 주요국이 구상 중인 유럽 군대의 우크라이나 주둔을 허용하지 않겠다는 메시지도 강조하고 있다.
