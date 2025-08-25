죠스-스타워즈 테마곡 만든 거장의 고백 “영화음악 별로 안 좋아해”

영화음악 거장 존 윌리엄스(93)가 다음달 자신의 자서전 출간을 앞두고 진행한 영국 일간 가디언과의 인터뷰에서 이 같이 밝혔다. 윌리엄스는 인디아나 존스 시리즈, 스타워즈 시리즈, ET, 쉰들러 리스트, 해리 포터 등 100편이 넘는 영화 음악을 작곡한 거장이다. 그중 54회가 미국 아카데미상 후보에 올라, 5회 수상을 거뒀다.
24일(현지 시간) 가디언에 따르면 그는 자신의 자서전 저자이기도 한 음악 전문기자 팀 그리빙과의 인터뷰에서 “영화 음악은 다 합쳐서 8분 정도 좋은 부분이 군데군데 있을 뿐이고, 그마저도 보통은 대부분 좋지도 않다”라고 밝혔다. 그러면서 “우리가 위대한 영화음악이라고 생각하는 것들은 사실 향수에 젖은 기억일 뿐”이라고 말했다. 영화 전반에 깔리는 음악을 다 합쳐도 완성도가 높은 부분은 일부에 지나지 않는다는 의미다. 또 영상을 보조하는 성격이 강한 영화음악의 예술적 한계를 지적한 것이다.
윌리엄스는 그동안의 작업물에 대해선 “그냥 직업일 뿐”(just a job)이라고 밝혔다. 이를 두고, 영화의 서사와 분위기를 보조하는 기능적인 음악의 한계를 벗어나지 못한다는 점을 인정하면서도, 영화음악과 달리 온전히 그 자체로 감상할 수 있는 클래식 음악에 대한 높은 존경심을 드러낸 것이란 해석이 나온다.
1932년생인 윌리엄스는 미국 뉴욕에서 재즈 타악기 연주자였던 아버지 밑에서 자랐다. 6세부터 피아노를 배웠고, 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA)에서 작곡을 배웠다. 1952년 미 공군 군악대에 입대해 한국전쟁에 참전했고 전역 후 명문 줄리아드 음악원에서 피아노를 전공했다. 이후 뉴욕에서 재즈피아니스트로 활동하다가 유명 작곡가들의 녹음 작업에 참여하면서 영화계와도 인연을 맺었다. 1971년 영화 ‘지붕 위의 바이올린’에 수록한 곡으로 첫 번째 아카데미 음악상을 수상했다.
그는 특히 1974년 스티븐 스필버그와 같이 작업하면서 재능을 꽃피웠다. 죠스의 팽팽한 긴장감을 단 두 개의 음표로, 쉰들러 리스트의 비극을 애절한 유대인 애가로 담아냈다는 극찬을 받아왔다. 2022년 인디애나존스 5편 작업을 마지막으로 영화음악 작업은 내려놓고 클래식 작곡가로 활동하겠다고 밝혔지만, 이듬해 말 복귀를 선언했고 지금도 ‘현역’이다.
