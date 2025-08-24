트럼프 말고 밴스 눈치보는 머스크…창당 보류로 해빙기 오나 [트럼피디아] ＜38＞

크게보기 올 4월 백악관에서 열린 내각회의에 ‘미국만’이라고 적힌 모자를 쓴고 참석한 머스크. 워싱턴=AP 뉴시스

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 보수 신당 ‘아메리카당’의 창당을 일시 중단했다는 보도가 나왔다. 앞서 6월 소셜미디어 X에서 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 공개 비판을 가하며 갈라선지 2개월 만에 해빙기에 들어간 것으로 풀이된다. 배경을 두고는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영의 후계자로 유력한 J D 밴스 부통령과의 정치적 관계를 유지하기 위한 선택이라는 분석이 나온다.

● 트럼프와 갈라선 머스크

올 5월 28일(현지 시간) 정부효율부 수장 자리를 떠난 머스크는 트럼프 대통령에게 “낭비를 줄일 기회를 줘서 감사하다”는 감사 인사를 남겼다. 그러나 8일 뒤 대규모 감세안이 담긴 트럼프 대통령의 역점 법안 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)’을 ‘역겨운 흉물’이라고 강도 높게 비난하며 탄핵을 거론했다. 머스크는 이날 제프리 앱스타인 사건에 트럼프 대통령이 연관됐다는 의혹에도 다시 불을 붙였다.하지만 머스크의 태도는 극과 극을 오갔다. 지난달 30일 X에서 공화당을 향해 “부채 한도를 역대 최대인 5조 달러(약 7000조 원)나 늘리는 이 법안을 보면 우리가 일당 독재 국가에 살고 있음이 분명하다” “무책임하고 탐욕스럽게 재정을 낭비하는 돼지고기 정당!”이라고 했다.그러면서 제3당 창당을 선언했다. 그는 “정신 나간 지출법안이 통과되면 바로 다음 날 아메리카당을 창당하겠다”며 “민주당과 공화당 단일정당의 대안이 필요하다. 그래야 국민이 실질적인 목소리를 낼 수 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령이 즉각 반격에 나서며 갈등은 정점으로 치닫았다. 그는 트루스소셜에 “머스크가 운영하는 기업들이 받는 정부 보조금을 줄여 연방 예산을 절감해야 한다”는 취지의 글을 올렸다.

● 창당 보류? 밴스와의 정치 셈법이 변수

그러나 창당 선언 약 50일 뒤 미국 월스트리트저널(WSJ)은 머스크가 창당 준비를 보류한 것으로 보인다고 보도했다. 머스크 측 인사들은 7월 말 예정됐던 제3당 창당 전문가들과의 회의를 갑자기 취소했다. 지난해 대선에서 머스크와 함께 일했던 주요 정치 고문들과도 접촉하지 않은 것으로 파악됐다.머스크 측은 회의를 갑자기 취소하며 “기업 운영에 집중하고자 한다”고 밝힌 것으로 알려졌으나, 정치 현실의 벽에 부딪혔을 가능성도 크다. 머스크와 트럼프 대통령과의 갈등이 고조된 상황에서 머스크와 손잡는 순간 트럼프 대통령 측과 관계를 유지하기 어려울 수 있다. 공화당계 정치 고문들이 머스크의 신당 창당에 쉽사리 참여하지 못하는 이유다.WSJ는 무엇보다도 머스크가 밴스와 관계 악화를 원하지 않는다고 전했다. 머스크가 최근 몇 주 사이 밴스와 접촉했으며, 측근들에게 정당 창당이 밴스와 관계를 해친다는 점을 인정했다고 소식통은 전했다. 또 2028년 미국 대선 공화당 주자로 각광받는 밴스가 실제로 출마하면 그를 지원하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.

● 밴스, 머스크에 최후통첩 “제3당은 실수”

밴스도 20일 폭스뉴스와 인터뷰에서 머스크에게 창당을 포기하라는 압박을 넣었다. 아메리카당 창당 시도는 “엄청난 실수가 될 것”이라고 했다.머스크가 뚜렷한 정치색에 책임을 질 수밖에 없다고도 지적했다. 그는 “좋든 싫든 간에 이제 극좌파에게 머스크는 미국 우파 편에 서 있는 인물”이라며 “일론이 민주당과 공화당 양쪽이 모두 좋아하는, 일종의 중도에 다시 서게 되는 일은 절대 일어나지 않을 것”이라고 꼬집었다.밴스가 대선 주자로 도약하기 위해서는 세계 2위 부자 머스크와 그의 실리콘밸리 이너서클의 지원이 필요하다. 머스크는 미국 태생이 아니기 때문에 미 수정헌법에 따라 대통령이 될 수 없다. 그의 인생 목표는 정치가 아닌 ‘화성 식민지 건설’이라는 분석이 우세하다. 머스크 또한 밴스가 차기 대통령이 되어야 자신의 꿈에 한 발 더 다가갈 수 있다.이런 셈법 속에서 밴스는 사실상의 최후통첩을 했다. 그는 “나는 일론이 트럼프 대통령의 공화당에 충성심을 유지한다면 훨씬 더 큰 변화를 만들 수 있다고 생각한다”며 “이견이 있다면, 밖이 아니라 안에서 그 이견을 표현해야 한다”고 했다.

