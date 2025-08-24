트럼프 말고 밴스 눈치보는 머스크…창당 보류로 해빙기 오나 [트럼피디아] ＜38＞

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 보수 신당 ‘아메리카당’의 창당을 일시 중단했다는 보도가 나왔다. 앞서 6월 소셜미디어 X에서 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 공개 비판을 가하며 갈라선지 2개월 만에 해빙기에 들어간 것으로 풀이된다. 배경을 두고는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’ 진영의 후계자로 유력한 J D 밴스 부통령과의 정치적 관계를 유지하기 위한 선택이라는 분석이 나온다.
● 트럼프와 갈라선 머스크
올 5월 28일(현지 시간) 정부효율부 수장 자리를 떠난 머스크는 트럼프 대통령에게 “낭비를 줄일 기회를 줘서 감사하다”는 감사 인사를 남겼다. 그러나 8일 뒤 대규모 감세안이 담긴 트럼프 대통령의 역점 법안 ‘하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)’을 ‘역겨운 흉물’이라고 강도 높게 비난하며 탄핵을 거론했다. 머스크는 이날 제프리 앱스타인 사건에 트럼프 대통령이 연관됐다는 의혹에도 다시 불을 붙였다.
갈등은 극적으로 봉합됐다. 바로 다음 날 수지 와일스 백악관 비서실장과 통화한 뒤 트럼프 대통령에 대한 비판 게시글을 삭제했다. 트럼프 대통령과도 통화하고 “내가 지나치게 반응했다”며 공개 사과를 하더니, 지난달 27일에는 친트럼프 공화당 계열 특별정치활동위원회(슈퍼팩) 3곳에 정치 자금 총 1500만 달러를 기부했다.
하지만 머스크의 태도는 극과 극을 오갔다. 지난달 30일 X에서 공화당을 향해 “부채 한도를 역대 최대인 5조 달러(약 7000조 원)나 늘리는 이 법안을 보면 우리가 일당 독재 국가에 살고 있음이 분명하다” “무책임하고 탐욕스럽게 재정을 낭비하는 돼지고기 정당!”이라고 했다.
그러면서 제3당 창당을 선언했다. 그는 “정신 나간 지출법안이 통과되면 바로 다음 날 아메리카당을 창당하겠다”며 “민주당과 공화당 단일정당의 대안이 필요하다. 그래야 국민이 실질적인 목소리를 낼 수 있다”고 주장했다.
트럼프 대통령이 즉각 반격에 나서며 갈등은 정점으로 치닫았다. 그는 트루스소셜에 “머스크가 운영하는 기업들이 받는 정부 보조금을 줄여 연방 예산을 절감해야 한다”는 취지의 글을 올렸다.
● 창당 보류? 밴스와의 정치 셈법이 변수
그러나 창당 선언 약 50일 뒤 미국 월스트리트저널(WSJ)은 머스크가 창당 준비를 보류한 것으로 보인다고 보도했다. 머스크 측 인사들은 7월 말 예정됐던 제3당 창당 전문가들과의 회의를 갑자기 취소했다. 지난해 대선에서 머스크와 함께 일했던 주요 정치 고문들과도 접촉하지 않은 것으로 파악됐다.
머스크 측은 회의를 갑자기 취소하며 “기업 운영에 집중하고자 한다”고 밝힌 것으로 알려졌으나, 정치 현실의 벽에 부딪혔을 가능성도 크다. 머스크와 트럼프 대통령과의 갈등이 고조된 상황에서 머스크와 손잡는 순간 트럼프 대통령 측과 관계를 유지하기 어려울 수 있다. 공화당계 정치 고문들이 머스크의 신당 창당에 쉽사리 참여하지 못하는 이유다.
WSJ는 무엇보다도 머스크가 밴스와 관계 악화를 원하지 않는다고 전했다. 머스크가 최근 몇 주 사이 밴스와 접촉했으며, 측근들에게 정당 창당이 밴스와 관계를 해친다는 점을 인정했다고 소식통은 전했다. 또 2028년 미국 대선 공화당 주자로 각광받는 밴스가 실제로 출마하면 그를 지원하는 방안을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌다.
