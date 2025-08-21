전직 공무원 집에 현금 3t 쌓아뒀다…역대급 부패에 中 발칵

中증시 기업공개 심사 담당…600억원 발견
중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당했던 전직 공무원이 비리 의혹으로 당적을 박탈당한 뒤 조사를 받고 있다고 차이신 등 현지 언론이 21일 전했다. 자택에서 약 600억 원의 현금이 발견되는 등 ‘역대급 부패’ 의혹에 파장이 커지고 있다.
보도에 따르면 당국은 부패 혐의를 받는 중국증권감독관리위원회 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장의 당적을 최근 박탈했다. 당국은 “양자오훙은 신념을 잃고 초심과 사명을 저버린 채 재직 기간 직무상의 편의를 이용했다“며 ”퇴직 후에는 기존의 직권으로 형성된 조건을 이용해 막대한 불법 이익을 얻었다”고 지적했다.
인민대 출신인 양자오훙은 1998년 증감위에 입사해 ‘중국판 나스닥’으로 불리는 창업판의 IPO 심사 업무를 맡았다. 당시 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도였다고 한다. 2016년 증감위에서 사직한 그는 전직 직위를 이용해 상장을 앞둔 기업의 비상장 주식을 매입하는 등의 불법 수단을 통해 거액을 챙긴 것으로 조사됐다.
양자오훙은 지난해 10월 중국 당국이 반부패 운동을 본격화하면서 덜미를 잡혔다. 증감위 부패 조사가 본격적으로 시작된 이후 양자오훙의 실종됐다는 소문이 돌기도 했다. 이 기간 그는 조사를 받고 있던 것이다. 양자오훙의 자택에선 2~3억 위안(약 390~585억 원)의 현금이 발견됐다. 현금의 무게만 약 3톤으로 알려졌다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
