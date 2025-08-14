해수욕객 53명 문 ‘악명 높은 돌고래’…日 후쿠이서 사체 발견

2022년부터 2024년까지 일본 후쿠이현 연안에서 해수욕객 53명 이상을 문 돌고래가 결국 사체로 발견됐다.
13일 아사히신문에 따르면, 후쿠이현은 남부 쓰루가반도 북부 해역에서 한 어업인의 신고로 돌고래 사체가 발견됐다고 밝혔다.
■ 악명 높던 돌고래, 결국 사체로 발견
현장에 출동한 해양자원연구센터가 확인한 결과, 이 돌고래는 2022년부터 후쿠이시·쓰루가시·미하마정 등지에서 해수욕객을 물어 부상을 입힌 개체였다. 피해자는 53명 이상으로 집계됐다.
■ 발신기 부착했지만…7월 이후 행방불명
당국은 추가 피해를 막기 위해 올해 6월 해당 돌고래를 일시 포획해 등지느러미에 발신기를 부착했다. 이 장치는 물 위로 등지느러미가 나올 때만 위치 신호를 송출하도록 설계됐다.
그러나 7월 1일 오후 11시를 마지막으로 발신기 신호와 목격 정보가 모두 끊겼다. 이후 올여름에는 보고된 피해가 없었다.
■ 부패 진행된 상태로 발견…사인 조사 착수
사체 발견 당시 돌고래는 원형을 어느 정도 유지했으나 부패가 진행된 상태였다. 발신기는 여전히 부착돼 있었으며, 고장 여부는 현재 확인 중이다. 후쿠이현 관계자는 “문제가 된 개체임을 확인했다”며 “사체를 보관하고 전문가와 협력해 정확한 사인을 규명할 계획”이라고 말했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0