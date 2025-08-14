400m 절벽서 차량 데이트 즐기던 커플 추락사

브라질에서 400m 절벽 위 전망대에 차를 세우고 데이트를 즐기던 남녀가 차가 움직이는 바람에 낭떠러지로 추락해 사망했다.
9일 CNN등 외신에 따르면, 이 사건은 지난 5일 새벽 1시경 브라질 남동부 벤다 노바 두 이미그란치에서 일어났다.
■ 경치 좋은 데이트 장소 찾았다가
당시 연인 관계인 42세 여성과 26세 남성은 전날 밤 일행들과 파티를 마친 후 둘만의 시간을 보내기 위해 지역 명소인 산꼭대기 전망대로 향했다.
이곳은 관광객이 패러글라이딩을 즐기기 위해 많이 찾는 장소다.
두 사람은 경치 좋은 곳에 차를 세우고 데이트를 즐겼다. 이때 차가 스스로 움직여 1300피트(약 396m) 절벽 아래로 떨어지고 말았다.
■ 사고 6시간 만에 발견…나체상태
차는 종잇장처럼 처참하게 부서졌고, 남녀는 현장에서 사망했다. 차량은 사고 약 6시간이 흐른 뒤 아침 7시경 인근 사유지를 관리하던 관리인이 발견했다.
커플의 시신은 차와 한참 떨어진 각기 다른 위치에서 발견됐다. 소방관들이 주변을 수색해 시신을 찾았을 때 두 사람은 옷을 입지 않은 상태였다.
경찰은 차가 땅에 닿기 전 절벽 바위에 부딪힐 때 이들이 차 밖으로 튕겨 나간 것으로 보고 있다.
■ 교제 6개월 된 돌싱 커플 참변
이들은 교제한 지 6개월 된 커플이었다. 두 사람 모두 이혼하고 홀로된 ‘돌싱’이었고, 각각 이전 배우자 사이에 어린 자녀를 두고 있었다.
경찰은 “폭행의 흔적은 없어 범죄 가능성은 배제했다”며 “커플이 파티를 마치고 귀가하기 전에 잠깐 키스를 나누려고 전망대에 들렸다가 변을 당한 것으로 보인다. 안타깝다”고 밝혔다.
또 “주차 브레이크는 걸려 있었지만 커플이 차 안에서 움직인 탓에 절벽 가장자리로 굴러간 것 같다”고 설명했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0