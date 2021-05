WHO, 인도발 변이 ‘우려 변이’로 분류…“전염성 증가 입증”

세계보건기구(WHO)는 10일(현지시간) 인도에서 처음 발견된 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이(B.1.617)를 ‘우려 변이’(variant of concern)로 분류했다.로이터통신에 따르면 마리아 판 케르코브 WHO 코로나19 기술팀장은 언론 브리핑에서 “(인도발 변이의) 증가한 전염성을 보여주는 몇 가지 정보가 있다”며 “우리는 이것을 글로벌 수준의 우려 변이로 분류하고 있다”고 말했다.다만 판 케르코브 팀장은 “일부 예비 연구를 통해 전염성이 증가했다는 점이 입증됐지만 이 변이 바이러스와 그 계통, 모든 하위 계통에 대해선 훨씬 더 많은 정보가 필요하다”고 덧붙였다.숨야 스와미나탄 WHO 수석 과학자도 인도발 변이의 전염성과 그에 따른 질환의 심각성, 백신 접종을 한 사람들의 항체 반응 등을 검토하기 위한 연구가 인도에서 진행 중이라고 밝혔다.스와미나탄은 “현재 우리가 아는 것은 백신과 진단법이 효과가 있고 우리가 일반 바이러스에 활용한 동일한 치료법도 효과가 있다는 것”이라며 “그것들을 바꿀 필요는 없다”고 설명했다.우려 변이는 전염성과 치명성, 또는 백신의 효과 측면에서 본래 형태의 바이러스보다 더 위험한 것으로 여겨진다.영국, 브라질, 남아프리카공화국에서 발견된 변이가 ‘우려 변이’에 포함돼 있다. WHO는 그간 인도발 변이를 ‘관심 변이’(variant of interest)로 분류해 왔다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 코로나19 신규 확진자가 연일 수십만명씩 쏟아지고 있는 인도를 위해 ‘투게더 포 인디아’(Together for India) 캠페인을 열고 산소 장비와 의약품, 의료진 보호 장비 구매를 위한 기금을 모금할 계획이라고 밝혔다.(서울=뉴스1)