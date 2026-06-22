‘다이어트 성공’ 김민하 뼈말라 근황… 확 달라진 분위기

배우 김민하가 패션 매거진 화보를 통해 한층 달라진 분위기를 선보였다.
배우 김민하. 엘르
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22일 공개된 패션 매거진 엘르 7월호 화보에서 김민하는 다양한 스타일링을 소화하며 특유의 매력을 드러냈다. 최근 다이어트 이후 달라진 모습으로 화제를 모은 그는 이번 화보에서도 한층 슬림해진 몸매와 색다른 분위기로 시선을 끌었다.
김민하는 여러 콘셉트의 의상을 자연스럽게 소화하며 자신만의 개성을 표현했다.
한편 김민하는 영화 ‘하나 코리아’를 통해 관객과 만날 예정이다. 작품은 북한을 떠나 한국에 도착한 여성 혜선이 새로운 삶에 적응하는 과정을 그린다.
김민하는 “탈북민이라는 소재보다 혜선이라는 사람이 먼저 보였다”며 “실제 탈북민들의 이야기를 찾아보고 하나원 관련 자료도 공부했다. 누군가를 대표하려 하기보다 한 사람으로 이해하려고 했다”고 밝혔다.
김민하의 화보와 인터뷰는 엘르 7월호에서 확인할 수 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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