이수경 “피부병 때문에 은퇴 고민”…우울증·대인기피증 고백

배우 이수경이 심한 피부병으로 은퇴까지 고민했던 사연을 털어놓는다.
22일 오후 8시 방송되는 tvN STORY 예능 프로그램 ‘영자와 세리의 남겨서 뭐하게’에서 이수경은 “심한 피부병으로 은퇴를 고민했었다”며 우울증과 대인기피증을 겪었던 과거를 고백한다.
그는 연이은 사업 실패로 인한 스트레스로 몸과 마음이 모두 힘들었던 시기를 겪었다고 털어놓는다. 이를 들은 배우 이태곤은 친오빠처럼 안타까운 마음으로 위로를 건넨다.
이날 방송은 제주 김녕항 특집으로 꾸며지며, 이태곤과 이수경이 게스트로 출연한다.
특히 두 사람은 과거 드라마 ‘하늘이시여’에서 친남매로 호흡을 맞춘 인연이 있다. 예능 프로그램에서 재회하는 것은 약 23년 만이다.
이태곤은 촬영 전날부터 제주에 내려와 직접 잡은 참돔과 무늬오징어를 준비해 선상에서 무늬오징어회를 선보인다. 이어 자신이 잡은 참돔으로 회와 튀김을 만들고, 박세리는 제주 흑돼지 통목살을 활용한 흑돼지 고사리 김치찜을 선보일 예정이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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