카리나, 모자로 가려도 새어나오는 미모…“에버랜드 갔을 때”

그룹 에스파 카리나가 에버랜드를 찾은 모습이 공개돼 팬들의 관심을 모으고 있다.
22일 에스파 공식 소셜미디어에는 “에버랜드에 갔을 때(When we went to Everland)”, “모두가 그만 쳐다봐(Everyone stop staring at her)”라는 영어 문구와 함께 카리나의 영상이 게재됐다.
공개된 영상 속 카리나는 빨간 민소매 상의와 검은색 모자를 착용한 편안한 차림으로 놀이동산을 즐겼다. 버스를 타고 동물원을 둘러보는 등 자연스러운 일상을 보내는 모습도 담겼다.
게시물은 공개 1시간 만에 좋아요 17만 개를 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다.
글로벌 팬들은 “너무 예쁘다”, “조심해 내 사랑” 등의 댓글을 남기며 카리나를 응원했다.
한편 에스파는 지난달 정규 2집 ‘LEMONADE(레모네이드)’를 발매하고 활동을 이어가고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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