돈 문제로 다투다 여자친구 살해한 50대 구속영장

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 22일 14시 48분

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경찰청
금전 문제로 다투다가 교제하던 여성을 흉기로 휘둘러 살해한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경남 양산경찰서는 22일 이 남성에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경찰 조사 결과에 따르면 이 남성은 전날 0시 15분경 양산시의 한 아파트에서 교제 중인 50대 피해자를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

경찰은 이들이 사건 당일 금전 문제를 놓고 말다툼을 벌이다 범행이 발생한 것으로 파악하고 있다.

신고를 받고 출동한 경찰은 범행 장소 인근 자신의 차량 안에 있던 남성을 현행범으로 체포했다.

#흉기 살해#살인#여자친구
박성진 기자 psjin@donga.com
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