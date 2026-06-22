성남~서초 민자고속도로 내년 착공…양재IC 정체 해소 기대

총 길이 10.7km로 경부고속도로 우회 가능
서울 서초구 우면산터널부터 경기 성남시 수정구 판교제2테크노밸리 인근까지 이어지는 지하 민자고속도로가 2034년 개통을 목표로 추진된다. 경부고속도로를 이용하지 않고도 서울 서남부권에서 경기 성남시 분당구 판교동 등 수도권 남부로 이동할 수 있게 되는 것이다.
“양재IC 교통 정체 해소 기대”
국토교통부는 성남~서초 고속도로 민간투자사업 우선협상대상자로 효성중공업 컨소시엄을 선정했다고 22일 밝혔다.
이 사업은 우면산 터널부터 경부고속도로와 용인서울 고속도로가 만나는 판교 인근까지 약 10.7km, 왕복 4차로를 신설하는 것을 핵심으로 한다. 경부고속도로와 나란히 이어지는 구간 상당수는 지하 터널로 조성될 예정이다. 추정 사업비는 5612억 원이지만 2016년 4월 기준으로 책정돼 오를 가능성이 있다.
국토부는 2029년 착공, 2034년 개통을 목표로 효성중공업 컨소시엄과 세부 협상을 진행한다. 효성중공업 컨소시엄은 이 사업을 최초 제안한 곳으로 올해 1월 사업자 모집을 위한 제3자 제안공고에 단독 신청했다.
국토부 측은 “이번 사업으로 양재나들목 일대 상습정체가 완화돼 국민의 이동 시간이 줄고, 도로 이용 편의가 실질적으로 개선될 것으로 기대된다”며 “경부고속도로의 간선 기능도 함께 높아질 것”이라고 밝혔다.
이축복 기자 bless@donga.com
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