최재림 “오랜만에 성격에 맞는 캐릭터 맡아” (유미의 세포들)

10일 뮤지컬 유미의 세포들‘ 개막 기념 기자간담회가 진행됐다. 이날 행사에는 양정웅 연출가를 비롯해 배우 티파니영, 김예원, 최재림, 정택운, 김소향이 참석 했다.
최재림은 이날 “109세포는 이름이 없다. 이름을 찾아가는 캐릭터라 파란색 의상을 입고 무대하는 다른 세포들과 달리 하얀색 옷을 입는다. 눈에 더 들어올 것”이라고 귀띔, “유미의 인생에 도움이 되고 어떤 역할을 하기 위해 고군분투한다. 굉장히 중요한 캐릭터”라고 덧붙였다. 이어 “그동안 주로 무거운 역할을 맡았었는데 이번에는 내 성격에 맞게 유쾌한 역할을 연기한다”라고 해 웃음을 선사했다. 또 정택운은 “’유미의 세포들‘의 매력은 살아 있는 세포를 구현한 에너지와 생동감을 무대로 볼 수 있다는 점이다. ’109세포‘에 끌린 이유도 마찬가지였다. 에너지가 좋았고 동반 성장이 가능한 캐릭터라 매력있었다”라고 소개했다.
35억 뷰 웹툰 ’유미의 세포들‘을 원작으로 한 국내 창작 뮤지컬 ’유미의 세포들‘이 드라마에 이어 관객을 만난다. 5년 간 전략적 협업으로 이루어진 뮤지컬 ’유미의 세포들‘에는 웹툰 원작 작가인 이동건이 작화한 ’109세포‘가 오리지널 캐릭터로 등장한다.
평범한 30대 직장인 여성 ’유미‘ 역할은 그룹 소녀시대 티파니 영과 배우 김예원이, 유미 프라임 세포인 ’사랑 세포‘는 배우 김소향과 유리아가, 자신의 이름을 찾기 위해 고군분투하는 견습세포 ’109 세포‘는 배우 최재림과 그룹 빅스 정택운이 맡았다.
’유미의 세포들‘은 오는 6월 30일부터 8월23일까지 예술의 전당 CJ토월극장에서 공연된다.
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