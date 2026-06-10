‘참교육’ 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 TV쇼 1위

10일 넷플릭스 발표에 따르면 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’은 지난 5일 공개 이후 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)을 기록하면서 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위를 차지했다.
또한 대한민국을 포함해 인도, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 태국 등 10개국에서 1위를 비롯, 총 48개 국가에서 톱10 리스트에 오르며 세계적인 인기를 엿볼 수 있게 했다.
김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 주연의 ‘참교육’은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 드라마다. 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈 등이 출연했다.
‘참교육’은 공개 이후 학교 폭력을 비롯해 학교와 관련된 사회적 문제를 카타르시스 있는 전개로 풀어내면서 호평을 얻고 있다.
‘참교육’ 외에도 이번 순위에서는 SBS 드라마 ‘멋진 신세계’는 330만 시청수로 2위, 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’는 220만 시청수로 4위에 각각 올랐다. 또한 SBS 드라마 ‘오늘도 매진했습니다’는 130만 시청수로 9위, 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’는 120만 시청수를 나타내면서 10위를 각각 차지해 K콘텐츠들의 남다른 존재감을 확인할 수 있게 했다.
댓글 0