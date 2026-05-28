에스파·코르티스, ‘여름 감성’ 전합니다

애플뮤직(Apple Music)이 ‘2026 여름 사운드 캠페인’을 통해 글로벌 초신성 그룹 ‘에스파(aespa)’와 신예 대세 보이그룹 ‘코르티스(KORTIS)’가 직접 큐레이션한 여름 독점 플레이리스트를 공개한다고 27일 밝혔다.
오는 29일 정규 컴백을 앞두고 선공개곡 ‘WDA(Whole Different Animal)’로 주목 받은 에스파는 고유의 감각적이고 힙한 취향을 공유한다.
신곡들과 더불어 테임 임팔라, 포티쉐드, 스니커 핌프스 등의 명곡이 포함됐다. 에스파는 “창문을 열고 따뜻한 바람을 느끼며 드라이브할 때 분위기를 더해줄 플레이리스트”라고 소개했다.
올해 초 ‘샤잠 패스트 포워드(Shazam Fast Forward) 2026’에 선정되며 주목받은 코르티스는 자유롭고 트렌디한 감성을 담은 ‘서버 뱅어스(Summer Bangers)’를 선보인다. 자신들의 곡 ‘레드레드(REDRED)’를 비롯해 블링크-182, 너바나, 도미닉 파이크 등 스케이트 펑크부터 하우스, 얼터너티브를 넘나드는 에너제틱한 트랙들을 멤버들의 추천사유와 함께 담았다. 애플뮤직의 ‘여름 사운드 캠페인’은 매년 글로벌 아티스트들의 독점 플레이리스트를 통해 전 세계 음악 팬들에게 다채로운 여름 감성을 제안하고 있다.
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