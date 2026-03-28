홍석천 “예비 사위, 괜찮은 신랑감…다행히 내 스타일 아냐”

28일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘불후의 명곡’ 749회는 ‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전 1부’로, 김신영&천단비, 랄랄, 문세윤, 개그콘서트 ‘챗플릭스’ 팀, 박준형, 송일국&오만석(뮤지컬 ‘헤이그’ 팀), 이찬석, 이휘재, 조혜련, 홍석천까지 총 10팀이 출격한다.
이 가운데 홍석천이 축하의 주인공으로 우뚝 선다. 둘째 누나의 자녀들을 입양해 친자식처럼 키워온 홍석천이 최근 딸의 결혼 소식을 전해 화제를 모은 것. 상견례까지 마쳤다는 홍석천은 “딸이 원래 비혼주의였기 때문에 아무런 준비를 안 하고 있었는데 좋은 신랑감이 생겼다고 해서 만나 보게 됐다”며 “제가 봐도 괜찮은 신랑감이더라”고 밝혀 따스한 부성애로 훈훈한 미소를 자아낸다.
하지만 그도 잠시, ‘탑게이’의 정체성이 튀어나온 홍석천은 “다행이다, 제 스타일은 아니어서”라며 화끈한 소감을 덧붙인다. 태연한 당사자와는 달리 토크 대기실 곳곳에서 “지금 무슨 말씀을 하시는 거냐”며 황급히 대리 수습에 나서 폭소를 자아낸다는 후문이다.
이날 홍석천은 에일리의 ‘보여줄게’로 열정이 폭발하는 퍼포먼스 무대를 꾸민다. 이와 함께 홍석천은 “제가 보석 캐기를 잘 하지 않냐”며 “우리나라 잘생긴 친구들은 다 제 SNS에 있는데, 그중에서도 고르고 골라 오늘 4명의 최고 보석을 데려왔다”라며 ‘보석들’과의 합동 공연을 예고해 기대를 높인다.
실제로 스테이지를 열광의 도가니로 만들며 명곡 판정단들을 단체 기립하게 만든 ‘보여줄게’ 공연 이후, 홍석천은 “사돈 어르신들이 ‘불후’를 분명히 보실 텐데, 약간 걱정이 되기도 한다”라고 밝혀 웃음을 자아내기도 했다.
‘불후의 명곡-2026 연예계 가왕전’은 이날 1부에 이어 오는 4월 4일까지 총 2주에 걸쳐 시청자를 찾아간다.
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