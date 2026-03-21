방탄소년단, 히트곡 ‘버터’ 열창에 들썩…RM 익살 제스처

21일 오후 8시 광화문 광장에서는 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’가 열렸다. 이번 공연은 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매를 기념해 마련됐으며, 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)을 비롯한 신곡 퍼포먼스가 최초 공개됐다.
이날 관객석에는 2만 2000여 명이 자리했다. 또한 관객석 외에도 광화문광장 공연 현장에는 수만 명이 함께 했다. 이번 공연은 현장을 찾지 못하는 이들을 위해 넷플릭스를 통해서도 전 세계에 생중계됐다.
이날 방탄소년단은 아미(팬덤명)과 인사를 나눈 뒤 메가 히트곡 중 하나인 ‘버터’(Butter)를 라이브로 들려줬다. 밝고 경쾌한 곡인 만큼, 멤버들은 무대 자체를 즐겼다. 특히 중간중간 익살스러운 제스처를 취했고, 발목 부상으로 의자에 앉아있던 RM도 자리에서 일어나 장난스레 제스처를 취하고 춤을 췄다.
이어진 ‘MIC 드롭’ 무대에서 방탄소년단 멤버들은 빡센 퍼포먼스를 그대로 소화하면서 폭발적인 에너지를 발산해 관객들과 시청자들을 열광하게 했다.
한편 방탄소년단은 20일 다섯 번째 정규앨범 ‘아리랑’을 발매했다. 이는 2022년 6월 공개된 앤솔러지 앨범 ‘프루프’(Proof) 이후 3년 9개월 만에 발표한 신보로, 방탄소년단의 정체성과 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 담았다. ‘아리랑’은 발매 후 음반과 음원 차트 모두에서 강세를 보이고 있다.
이후 방탄소년단은 이날 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’을 진행했다. 광화문 광장에서 특정 아티스트가 단독으로 공연을 여는 것은 이번이 처음이다. 특히 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’은 넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 음악 공연으로, ‘라이브 연출 거장’ 해미시 해밀턴 감독이 공연의 총괄을 맡아 더욱 관심을 모았다.
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