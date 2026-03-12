올아워즈, 16일 컴백 기대 포인트3

그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 오는 16일 다섯 번째 미니앨범 ‘NO DOUBT(노 다웃)’을 발매, 컴백 기대포인트를 정리했다.
‘NO DOUBT’은 수많은 유혹과 혼란 속에서도 스스로에 대한 확신을 잃지 않고 나아가는 올아워즈의 서사를 담은 앨범이다. ‘의심할 여지가 없다’는 메시지를 중심으로 한층 확장된 세계관과 올아워즈만의 태도, 그리고 음악적 성장을 담아내며 새로운 도약을 예고한다.
콘셉트 포토와 트레일러 등 티징 콘텐츠에 이어 ‘악마와의 계약’ 라이브, 행맨 게임, 괴담, 시사회 콘텐츠 등 독특한 세계관형 프로모션을 연이어 공개하며 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다. 마치 하나의 서사를 따라가는 듯한 이색적인 콘텐츠들은 앨범이 품고 있는 다크 판타지 세계관에 대한 궁금증을 더욱 증폭시키고 있다.
● 올아워즈만의 아이덴티티…‘선택받는 존재’에서 ‘스스로 선택하는 존재’로
올아워즈는 지난 2024년 데뷔 앨범 ‘ALL OURS(올아워즈)’와 ‘WITNESS(위트니스)’를 통해 팀의 정체성을 구축했다. 이후 ‘Smoke Point(스모크 포인트)’에서는 이상을 향해 질주하는 에너지를, ‘VCF’에서는 기존 트렌드를 따르기보다 스스로 새로운 흐름을 만들겠다는 선언을 담아내며 강렬한 존재감을 각인시켰다.
새 앨범 ‘NO DOUBT’은 그 선언 이후의 이야기를 이어간다. 외부의 기준과 평가 속에서 흔들리던 존재가 결국 스스로를 의심하지 않겠다고 선택하는 순간, 즉 ‘선택받는 존재’에서 ‘스스로를 선택하는 존재’로 각성하는 과정이 이번 앨범의 핵심 서사다.
또 위치 하우스를 비롯해 힙합 R&B, 팝 록, 퓨처 베이스 등 다양한 장르를 넘나드는 트랙 구성으로 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 선보이며 올아워즈만의 독보적인 아이덴티티를 더욱 선명하게 드러낼 예정이다.
● 타이틀곡 ‘DEAD MAN WALKING’ 공포와 파멸을 품은 다크 서사의 정점
타이틀곡 ‘DEAD MAN WALKING’은 위치 하우스를 기반으로 다크 트랩과 록 사운드를 결합한 하이브리드 트랙이다. 공포와 파멸, 자기 파괴의 이미지를 과장된 캐릭터성으로 풀어내며 강렬한 분위기를 완성했다.
특히 전형적인 히어로 서사와 달리 이미 끝났다는 것을 알면서도 끝까지 걸어 나아가는 존재의 시점을 담아내며 독특한 메시지를 전달한다.
반복되는 훅 “DEAD MAN WALKING”은 강한 중독성을 예고하고 있으며, 트레일러와 뮤직비디오 티저에서 공개된 압도적인 영상미와 퍼포먼스는 마치 한 편의 다크 판타지 영화를 연상케 한다. 절망적인 상황 속에서도 멈추지 않는 강한 자의식을 스타일리시하게 풀어낼 올아워즈의 새로운 무대에 기대가 모이고 있다. ● 멤버 참여로 완성도 높인 앨범…진솔한 메시지 담았다
이번 앨범에는 타이틀곡의 강렬한 에너지를 중심으로 몽환적인 감성 트랙과 감정선이 돋보이는 곡들, 그리고 팬들을 향한 진심을 담은 팬송까지 다양한 분위기의 곡들이 담겼다.
특히 선공개된 팬송 ‘나의 봄, 나의 빛, 나의 숨’에는 멤버 전원이 작사로 참여하며 팬들을 향한 진심 어린 메시지를 전했다. 이와 함께 수록곡 ‘7 o’clock‘, ’미쳤으니까‘ 등의 곡 작업에도 멤버들이 직접 참여하며 올아워즈만의 이야기를 더욱 진솔하게 담아냈다.
멤버들의 적극적인 참여를 통해 완성도를 끌어올린 이번 앨범은 단순한 콘셉트 앨범을 넘어 올아워즈의 음악적 정체성과 서사를 집약한 작품이 될 전망이다.
올아워즈의 다섯 번째 미니앨범 ’NO DOUBT‘은 오는 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
