피원하모니, 새 앨범 미리듣기

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크)의 앨범 샘플러 영상을 공개했다.
영상에는 앨범에 수록된 전곡 음원 일부와 아지트에 모인 피원하모니의 모습이 함께 담겼다. 특히 멤버들은 각 곡의 무드에 따라 퍼포먼스부터 귀여운 연기까지 선보이며 보는 재미를 더했다.
신보에는 브라질리언 펑크 특유의 강렬한 사운드와 묵직한 드럼 비트가 돋보이는 타이틀곡 ‘UNIQUE’를 필두로 총 6곡이 수록됐다. 신선한 분위기의 업 비트 일렉트로닉 댄스곡 ‘Pandemonium’(판데모니움), 몽환적인 신시사이저 사운드와 귀여운 플러팅을 담은 가사가 어우러진 ‘L.O.Y.L.’(엘.오.와이.엘.), 풍부한 보컬 하모니가 돋보이는 R&B 팝 장르의 곡 ‘Wednesday Girl’(웬즈데이 걸), 피원하모니의 당당한 태도를 엿볼 수 있는 힙합 댄스곡 ‘Triple 7’(트리플 7), 공격적인 비트 위 캐치한 후렴구가 인상적인 ‘ICE (VVS)’까지 일부 공개만으로도 귀를 사로잡는 다채로운 장르의 곡들이 담겼다.
그간 꾸준히 앨범 작업에 참여하며 자신들만의 음악색을 선명하게 만들어온 피원하모니는 이번에도 전곡 크레딧에 이름을 올렸다. 인탁과 종섭은 타이틀곡을 포함한 전곡 작사에 참여했으며, 기호와 지웅 또한 작사에 힘을 보탰다.
피원하모니가 10개월 만에 국내에서 발매하는 신보 ‘UNIQUE’는 파업을 선언했던 히어로 피원하모니가 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다.
피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’ 전곡 음원 및 타이틀곡 뮤직비디오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.
