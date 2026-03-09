키키, 존재감 확장 ‘델룰루’ 활동 성료

[사진 = Mnet ‘엠카운트다운’, KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 방송 화면 캡처]
그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 ‘델룰루(Delulu)’ 활동을 성공적으로 마무리했다.
키키는 지난 8일 방송된 SBS ‘인기가요’ 무대를 끝으로 미니 2집 ‘델룰루 팩(Delulu Pack)’ 수록곡 ‘델룰루’의 음악방송 활동을 마쳤다.
이번 ‘델룰루’ 활동은 앨범의 타이틀곡 ‘404 (New Era)’로 받은 큰 사랑에 보답하고자 준비한 스페셜 무대였다. 키키는 짧지만 강렬한 활동을 통해 티키(공식 팬클럽명)를 비롯한 많은 음악팬들에게 앨범을 보다 다채롭게 즐길 수 있는 시간을 선사했다.
소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 키키는 “‘404 (New Era)’를 사랑해주신 티키(공식 팬클럽명)와 많은 분들께 어떻게 보답드리면 좋을지 고민이 많았는데, 이렇게 ‘델룰루’를 통해 또 다른 분위기의 무대를 보여드릴 수 있어 기쁘고 뿌듯하다. 이번 활동이 저희에게도, 티키에게도 오래도록 기억에 남는 소중한 추억이 되길 바란다”고 소감을 전했다.
이어 “2026년의 시작을 ‘델룰루 팩’으로 함께할 수 있어 너무 행복했고, 앞으로의 시간들이 더욱 설레고 기대된다. 많은 분들이 기대해 주시는 만큼 좋은 음악과 무대 보여드릴 수 있도록 계속 고민하고 노력하는 팀이 되겠다”고 덧붙였다. 키키는 지난 5일부터 나흘간 이어진 ‘델룰루’ 무대를 통해 더욱 탄탄해진 퍼포먼스와 안정적인 보컬 역량을 선보이며 눈길을 끌었다. 키키 특유의 직관적이고 감각적인 퍼포먼스는 ‘델룰루’가 지닌 신비롭고 몽환적인 분위기를 극대화했으며, 멤버 각각의 개성 있는 음색이 어우러져 무대의 몰입도를 높였다. 여기에 과감한 컬러와 다양한 소재를 활용한 스타일링은 과거의 향수를 불러일으키면서도, 어떠한 틀에도 갇히지 않는 자유분방한 매력을 드러내 보는 재미까지 더했다.
이와 함께 ‘404 (New Era)’의 흥행도 계속됐다. 해당 곡은 발매 16일 만에 멜론 TOP100 1위를 기록한 데 이어 주간 차트(2월 9일~2월 15일)에서도 첫 1위에 오르며 존재감을 드러냈다. 이후 2주 연속 정상을 지키며 식지 않는 인기를 입증했다. 또한, 써클차트에서는 3주 연속 디지털 차트와 스트리밍 차트 1위에 오르며 장기 흥행의 기반을 다졌다.
글로벌 성과도 이어지고 있다. 키키는 미국 음악 전문 매체 빌보드(Billboard)의 ‘빌보드 글로벌(미국 제외)(Billboard Global Excl. U.S.)’ 차트에 3주 연속 이름을 올리며 상승세를 이어갔다. 특히 최근 발표된 최신 차트(3월 7일 자)에서는 ‘404 (New Era)’로 ‘빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)’에 데뷔 후 처음으로 진입하는 쾌거를 이루며 해외 음악 시장에서도 영향력을 드러냈다.
‘404 (New Era)’로 음악방송 3관왕을 달성한 키키는 ‘델룰루’ 무대까지 성공적으로 마치며 미니 2집 ‘델룰루 팩’의 음악방송 활동을 완벽하게 마무리, 앞으로도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
