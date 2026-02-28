코르티스, 데뷔앨범 스포티파이 누적 스밍 4억회↑ “공개 5개월 만에”

하이브 뮤직그룹 신예 보이그룹 ‘코르티스(CORTIS)’의 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)’가 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 26일 자로 누적 스트리밍 4억 회를 넘겼다. 음반 발매 5개월 만에 거둔 성과다.
해당 앨범은 공개 약 한 달 만에 1억 스트리밍(2025년 10월12일 자)을 달성했다. 이후 거의 한 달 간격으로 2억(25년 11월27일 자), 3억(2026년 1월8일 자), 4억(2월 26일 자) 재생 수를 돌파했다. 이는 단일곡 ‘억대 스트리밍’ 반열에 오른 ‘고!(GO!)’(1억3666만 회)와 ‘패션(FaSHioN)’(1억 2455만 회)을 필두로 ‘왓 유 원트(What You Want)’(5384만 회)와 ‘조이라이드(JoyRide)’(4862만 회) 등 전곡이 고루 사랑받고 있기에 가능했다.
스포티파이에서 코르티스의 음악을 가장 많이 재생한 지역은 미국이다. 북미 시장의 청취자 확대도 ‘롱런 인기’를 이끈 요인 중 하나다. 이들은 현지에서 활발한 활동을 펼치면서 신규 리스너 유입을 이끌고 있다.
지난 12~13일(현지시간) K-팝 가수 최초로 미국프로농구협회(The National Basketball Association)의 올스타 주간 대표 이벤트를 장식하고, 북미 박스오피스 1위를 차지한 소니 픽쳐스 애니메이션의 신작 ‘고트(GOAT)’ 삽입곡 ‘멘션 미(Mention Me)’를 가창했다.
