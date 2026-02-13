전현무 “오상진에 밀려 MBC 공채 탈락 후 god 노래 ‘길’ 들어”

13일 MBN ‘전현무계획3’ 방송

방송인 전현무가 god 멤버들을 만나 히트곡 ‘길’과 관련된 일화를 고백한다.

13일 방송되는 MBN ‘전현무계획3’ 18회에서는 전현무 곽튜브(곽준빈)가 god 손호영 데니안 김태우와 함께 MZ들이 반한 과천 ‘가맥집’에서 촉촉한 감성에 젖는 현장이 공개된다.

이날 전현무는 으슥한 야산 길로 네 사람을 이끌며 “SNS(사회관계망서비스)에서 유명한 ‘핫플’을 찾아가고 있다”고 설명한다. 하지만 ‘납량특집’급 분위기가 펼쳐지자, 데니안은 “우리 옛날 숙소 가는 길이 이랬다”고 추억을 소환해 짠내 웃음을 안긴다. 잠시 후 53년 된 슈퍼마켓을 개조해 만든 ‘가맥집’이 나타나고, 모두는 “감성 있다!”며 탄성을 터뜨린다.

식사가 무르익자, 전현무는 “이미지 때문에 힘든 적은 없었냐?”고 묻는다. ‘미소천사’로 사랑받는 손호영은 “웃는 이미지가 너무 힘들다, 안 웃으면 화난 줄 안다”고 하소연한다.

음악 이야기가 나오자, 전현무는 “내가 오상진한테 밀려서 MBC 공채 시험에서 낙방하고 들었던 노래가 god의 ‘길’!”이라며 옛 추억에 빠진다. 그는 “‘나는 왜 이 길에 서 있나’라는 가사가 와닿았다”고 얘기한다.

그러자 김태우는 뿌듯한 표정으로 “god가 한류가 시작될 때 휴식기를 가졌다, 그래서 못 해봤던 해외 프로모션을 꼭 해보고 싶다”고 말한다. 데니안 역시 “‘코첼라’ 무대에 서는 게 꿈”이라며 공감하고, 곽튜브는 “3년 후에 가능할 것 같다”고 이들을 응원한다. 하지만 김태우는 “3년 후면 쭌이(박준형) 형이 60세인데…”라며 ‘나이 이슈’를 거론해 모두를 폭소하게 한다.

13일 밤 9시 10분 방송.

