전현무 “오상진에 밀려 MBC 공채 탈락 후 god 노래 ‘길’ 들어”

13일 방송되는 MBN ‘전현무계획3’ 18회에서는 전현무 곽튜브(곽준빈)가 god 손호영 데니안 김태우와 함께 MZ들이 반한 과천 ‘가맥집’에서 촉촉한 감성에 젖는 현장이 공개된다.
이날 전현무는 으슥한 야산 길로 네 사람을 이끌며 “SNS(사회관계망서비스)에서 유명한 ‘핫플’을 찾아가고 있다”고 설명한다. 하지만 ‘납량특집’급 분위기가 펼쳐지자, 데니안은 “우리 옛날 숙소 가는 길이 이랬다”고 추억을 소환해 짠내 웃음을 안긴다. 잠시 후 53년 된 슈퍼마켓을 개조해 만든 ‘가맥집’이 나타나고, 모두는 “감성 있다!”며 탄성을 터뜨린다.
식사가 무르익자, 전현무는 “이미지 때문에 힘든 적은 없었냐?”고 묻는다. ‘미소천사’로 사랑받는 손호영은 “웃는 이미지가 너무 힘들다, 안 웃으면 화난 줄 안다”고 하소연한다.
음악 이야기가 나오자, 전현무는 “내가 오상진한테 밀려서 MBC 공채 시험에서 낙방하고 들었던 노래가 god의 ‘길’!”이라며 옛 추억에 빠진다. 그는 “‘나는 왜 이 길에 서 있나’라는 가사가 와닿았다”고 얘기한다.
그러자 김태우는 뿌듯한 표정으로 “god가 한류가 시작될 때 휴식기를 가졌다, 그래서 못 해봤던 해외 프로모션을 꼭 해보고 싶다”고 말한다. 데니안 역시 “‘코첼라’ 무대에 서는 게 꿈”이라며 공감하고, 곽튜브는 “3년 후에 가능할 것 같다”고 이들을 응원한다. 하지만 김태우는 “3년 후면 쭌이(박준형) 형이 60세인데…”라며 ‘나이 이슈’를 거론해 모두를 폭소하게 한다.
