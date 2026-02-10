투어스, 신곡 발매 당일 음원 차트 상위권…청량 무드 통했다

투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)의 디지털 싱글 ‘다시 만난 오늘’이 지난 9일 발매 직후 멜론 ‘핫100’(발매 100일 기준)과 벅스 실시간 차트 3위에 올랐다. 최근 24시간 동안의 이용량과 1시간의 이용량을 합산 반영한 멜론 ‘톱100’(8시~24시 기준)에서는 65위로 처음 진입한 뒤 25계단 수직 상승해 40위에 랭크됐다. 이는 투어스가 이 차트에서 기록한 발매 당일 성적 최고 순위다.
투어스 특유의 청량한 매력이 집약된 ‘다시 만난 오늘’은 ‘너’와 만나 ‘우리’가 되는 기적 같은 과정을 겨울의 맑고 투명한 감성으로 담아내 호평받고 있다. 일본에서 먼저 발표돼 팬들에게 익숙한 멜로디의 곡 ‘나이스 투 씨 유 어게인’(Nice to see you again)임에도 차트 상단에 자리한 점이 고무적이다.
음원 발매 전날 공개된 ‘다시 만난 오늘’ 댄스 챌린지는 완곡 무대를 향한 기대감을 고조시켰다. 영상에는 밤하늘에 불꽃을 쏘아 올리고 소원을 비는 등 가사를 직관적으로 표현한 안무 일부가 담겨 화제를 모았다. 투어스는 오는 11일 팀 공식 채널에 ‘다시 만난 오늘’ 퍼포먼스 필름을 공개하고, 활동을 이어갈 예정이다.
