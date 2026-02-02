왕의 귀환…엑소, ‘크라운’으로 음악방송 5관왕 ‘그랜드 슬램’

그룹 엑소(EXO)가 지난주 음악방송에서 ‘왕관’을 지키며 완벽한 ’왕의 귀환‘ 서사를 썼다.
엑소는 정규 8집 타이틀곡 ’크라운‘(Crown)으로 지난달 28일 MBC M·MBC every1 ’쇼! 챔피언‘부터 29일 엠넷 ’엠카운트다운‘, 30일 KBS 2TV ’뮤직뱅크‘, 31일 MBC ’쇼! 음악중심‘, 2월 1일 SBS ’인기가요‘까지 출연 없이 음악방송 1위에 오르며 5관왕 그랜드 슬램을 달성했다.
이에 멤버들은 “이번 앨범을 통해 팀 구호인 ’위 아 원‘(WE ARE ONE’처럼 엑소와 엑소엘(팬덤명)이 하나가 되었음을 느꼈다, 팬 여러분의 사랑과 저희의 진심을 세상이 알아주는 것 같아 그 어느 때보다 행복하다”라며 “엑소엘이 있어 엑소가 존재한다, 우리가 함께라면 뭐든지 할 수 있을 거라는 믿음이 생겼다, 항상 감사하는 마음 간직하면서 좋은 모습으로 보답하겠다”는 소감을 밝혔다.
타이틀곡 ’크라운‘은 애틀랜타 트랩 드럼과 헤비메탈 기타, EDM 신스가 어우러져 장르의 경계를 허문 하드 댄스곡으로, 소중한 존재를 왕관에 비유하고 모든 것을 걸고 끝까지 지켜내겠다는 간절함을 가사에 담았으며, ’SMP 스타일‘을 장착한 파워풀 퍼포먼스로 많은 사랑을 받고 있다.
이번 앨범은 엑소가 2년 6개월 만에 선보인 신보로, 지난달 19일 발매 이후 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 47개 지역 1위, 중국 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝 차트 주간 1위, QQ뮤직 ’트리플 플래티넘‘ 인증(판매액 300만 위안 초과) 및 디지털 앨범 차트 주간 1위, 한터차트 월드·음반 차트 및 써클차트 앨범·리테일 앨범 차트 주간 1위 등 무서운 기세로 글로벌 차트를 휩쓸었다.
한편, 엑소는 오는 4월 10~12일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 ’엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌‘의 막을 올린다.
