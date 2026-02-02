SM 대물림되는 핑크 헤리티지, 첫 후쿠오카 콘서트 성황

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 글로벌 공연 브랜드 ‘SMTOWN LIVE’(에스엠타운 라이브) 후쿠오카 콘서트가 현지 팬들의 폭발적인 호응 속에서 성황리에 마무리됐다.
지난 1월 31일과 2월 1일 양일간 일본 후쿠오카 미즈호 페이페이 돔에서 열린 ‘SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA’(에스엠타운 라이브 2025-26 인 후쿠오카)는 후쿠오카에서 처음으로 진행되는 ‘SMTOWN LIVE’로, 이틀 공연 모두 전석 매진을 기록해 총 7만 관객을 동원한 것은 물론, 일본 전국 총 118개 극장에서 라이브 뷰잉으로 동시 상영됐으며, 1일 공연은 일본 KNTV 방송 및 Beyond LIVE(비욘드 라이브)와 위버스를 통해 온라인 생중계됐다.
이날 공연장에는 다양한 연령대의 팬들로 가득 차 SM의 독보적인 헤리티지를 실감케 했다. 가족 단위의 관객들이 각자의 응원봉을 들고 공연을 즐기는 모습이 눈에 띈 가운데, 동방신기를 오랜 시간 응원해 온 어머니 사토 요코 씨와 NCT WISH 팬인 딸 사토 미오 씨는 “처음으로 모녀가 함께 보는 ‘SMTOWN LIVE’라 잠도 제대로 못 자고 기대하고 있었다. 오늘 볼 수 있어서 정말 기쁘다. 최선을 다해 즐길 거다“고 설렘을 전했다.
이번 콘서트에는 강타, 동방신기, 슈퍼주니어, 조미, 소녀시대 효연, 샤이니 민호, 엑소, 레드벨벳, NCT 127, NCT DREAM, WayV, 에스파, 라이즈, NCT WISH, 하츠투하츠, 승한앤소울, SMTR25 등 SM 소속 아티스트들이 총출동해 4시간이 넘는 시간 동안 그룹, 솔로, 유닛, 컬래버레이션 무대 등 다채로운 스테이지의 향연을 이뤘다.
더불어 강타 ‘Eyes On You (야경)’, 동방신기 ‘Rising Sun (순수)’, 슈퍼주니어 ‘Express Mode’, 슈퍼주니어-M ‘至少還有你 (당신이기에)’, 소녀시대 효연 ‘Retro Romance’, 샤이니 민호 ‘TEMPO’, 엑소 ‘첫 눈 (The First Snow)’, 레드벨벳 ‘Bad Boy’, NCT 127 ‘Fact Check (불가사의; 不可思議)’, NCT DREAM ‘Beat It Up’, WayV ‘白色定格 (Eternal White)‘, 에스파 ‘Rich Man’, 라이즈 ‘Fame’, NCT WISH ‘COLOR’, 하츠투하츠 ‘FOCUS’, 승한앤소울 ‘Waste No Time’ 등 SM 아티스트들의 히트곡 무대가 연이어져 뜨거운 반응을 불러일으켰다.
현지 팬들을 위한 동방신기 ‘주문-MIROTIC’ 일본어 버전과 NCT 유타 ‘Off The Mask’, NCT WISH ‘Hello Mellow’ 등 일본 발표곡 무대를 비롯해, 오랜만에 ‘SMTOWN LIVE’ 무대에 오른 엑소와 NCT 태용을 향한 열띤 함성이 쏟아졌으며, 새로운 선후배 케미스트리를 보여준 효연∙주은의 ‘Second’, 강렬한 카리스마를 선사한 쟈니∙태용∙마크∙제노∙헨드리∙양양의 NCT U ‘Misfit’, 창민∙규현∙쇼타로가 커버한 AiScReam의 ‘愛♡スクリ～ム!’, 태용∙제노∙헨드리∙양양∙지젤의 ‘ZOO’, 연습생으로 구성된 SMTR25의 퍼포먼스 스테이지 등 오직 ‘SMTOWN LIVE’에서만 만나볼 수 있는 무대도 펼쳐져 관객들을 열광시켰다.
아이린∙슬기∙카리나∙윈터의 깜찍한 시너지가 돋보였던 f(x)의 ‘Chu~♡’, 재민∙지성∙은석∙원빈∙시온의 청량한 매력이 폭발한 Saja Boys의 ‘Soda Pop’ 커버 무대가 첫 공개되어 현장 분위기를 최고조로 끌어올렸으며, 이에 에스파 팬인 야마다 켄토 씨와 라이즈 팬인 다나카 유이 씨 커플은 “평소에 보기 힘든 새로운 무대를 볼 수 있어서 정말 좋았다. 다른 SM 아티스트들의 무대까지 즐길 수 있어 더욱 특별한 순간이었다”라며 소감을 밝혔고, 온라인상으로도 큰 화제를 모은 이번 컬래버 스테이지는 방콕 공연에서도 다시 만날 수 있을 예정이다.
마지막으로 전 출연진은 무대에 올라와 공연장을 가득 채워준 관객들과 가까이에서 인사하며, ‘SMTOWN LIVE’의 상징곡 ‘빛 (Hope from KWANGYA)’을 열창해 30년이 넘는 시간 동안 변함없는 SM 패밀리십을 또 한 번 확인시켰다.
SM은 지난 2025년 1월 서울을 시작으로 멕시코시티, LA, 런던, 도쿄, 후쿠오카에서 창립 30주년 기념 ‘SMTOWN LIVE 2025-26’ 투어를 이어가고 있으며, 오는 2월 14일 태국 방콕의 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 피날레를 장식한다.
