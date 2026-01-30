몬스타엑스, 오늘(30일) 월드 투어 포문…기대 포인트3

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 오늘(30일)부터 2월 1일까지 3일간 서울 KSPO DOME에서 ‘2026 몬스타엑스 월드 투어 ’더 엑스 : 넥서스‘(2026 MONSTA X WORLD TOUR ’THE X : NEXUS‘)’를 개최한다.
이번 공연은 지난해 7월 개최된 ‘2025 몬스타엑스 커넥트 엑스’ 콘서트 이후 약 6개월 만에 재입성을 알려 의미를 더했다.
‘더 엑스 : 넥서스’는 지난 2022년 개최한 ‘2022 몬스타엑스 ’노 리밋‘ 투어 인 서울(2022 MONSTA X ’NO LIMIT‘ TOUR IN SEOUL)’ 이후 약 4년 만에 선보이는 단독 월드 투어다. 한층 확장된 스케일과 압도적인 퍼포먼스를 예고한 가운데, 아시아, 라틴 아메리카 등 지역에서 투어 개최를 확정한 이들은 서울 공연을 시작으로 본격적인 글로벌 광폭 행보에 나선다.
지난해, 데뷔 10주년을 맞이한 몬스타엑스는 자체 커리어 하이를 기록한 앨범 활동은 물론, 국내외를 아우르는 활동으로 대체 불가한 존재감을 입증했다. 지난 12월에는 미국 ‘2025 아이하트라디오 징글볼 투어’에 참석, 주요 도시에서 완성도 높은 무대로 뜨거운 호응을 이끌어내며 화려한 연말을 장식했다. 최근에는 ‘제40회 골든디스크어워즈’에서 ‘베스트 그룹’상을 받으며 독보적인 그룹 활동은 물론 눈부신 음악적 성과를 인정받았다.
이처럼 다양한 활동을 통해 국내외에서 견고한 위상을 입증한 이들은 2026년을 활짝 열며 글로벌 활약을 이어갈 예정이다. 이에 본격적인 투어의 막을 올리기에 앞서, 놓쳐서는 안 될 기대 포인트를 짚어봤다.
◆ 전 세계로 뻗어나갈 ‘믿듣퍼’의 위상
이번 투어에서 몬스타엑스는 ‘믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)’다운 압도적인 무대 장악력을 다시 한번 증명한다. 지난해 데뷔 10주년을 기점으로 자체 커리어 하이를 비롯해 국내외를 아우르며 눈부신 행보를 보여왔던 이들은 새 월드 투어에서 11년 차의 내공이 집약된 퍼포먼스의 정점을 보여줄 예정이다. 특히, 최근 몬스타엑스 공식 SNS를 통해 안무 연습 중 들리는 발소리만으로 무대를 스포하며 강한 자신감을 내비친 만큼, 현장감 넘치는 라이브와 퍼포먼스로 보는 이들에게 카타르시스를 선사하며 ‘공연의 본좌’다운 위상을 가감 없이 발휘할 전망이다.
◆ 완전체로 선보일 역대급 세트리스트
투어의 타이틀인 ‘더 엑스 : 넥서스’는 몬스타엑스와 몬베베가 오랜 시간 공유해온 ‘연결’을 넘어, 그 이상의 단단한 ‘결속’과 ‘새로운 도약’을 상징한다. 이 가운데, 멤버 아이엠이 오는 2월 9일 입대를 앞두고 서울 콘서트에 참여해 6인 완전체로서 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.
완전체로 함께하며 다음 챕터를 향해 도약하는 거대한 구심점이 될 이번 투어에서는 지난해 발매한 미니 앨범 ‘더 엑스’의 무대는 물론, 팀의 서사를 한데 모은 역대급 세트리스트로 모든 준비를 마쳤다. 가장 ‘몬스타엑스’다운 무대로 팬들과 쌓아온 연결을 확인하며, 새로운 챕터를 써 내려갈 이번 공연에 많은 팬들의 관심이 쏠리고 있다.
◆ 6인 6색 스페셜 솔로 스테이지
다채로운 장르로 구성된 스페셜 솔로 스테이지 또한 만나볼 수 있을 전망이다. 그간 매 앨범 자작곡을 수록하며 ‘자체 프로듀싱’ 그룹으로서 탄탄한 실력을 증명해 온 이들은 유닛 및 솔로 활동을 통해 쌓아온 음악적 아이덴티티를 무대 위에 아낌없이 펼쳐낼 예정이다. 여섯 멤버 개개인의 개성을 극대화한 솔로 스테이지는 완전체 무대와는 또 다른 매력을 선사하며, 몬스타엑스의 무한한 음악적 스펙트럼을 재확인시키는 자리가 될 것으로 기대를 모은다.
몬스타엑스는 오늘(30일) 오후 7시 30분, 오는 31일 오후 6시, 2월 1일 오후 4시 서울 KSPO DOME에서 2026 몬스타엑스 월드 투어 ‘더 엑스 : 넥서스’를 개최하며, 글로벌 주요 도시로 열기를 이어간다.
