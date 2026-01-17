故 안성기 미담 또 나왔다…윤미라 “내 옷 가방 들어줘, 착한 사람”

지난 16일 유튜브 채널 ‘윤미라’에서 공개된 새 에피소드 ‘갈비찜이 이렇게 웃길 일인가? 상상 그 이상의 갈비찜 그리고 생일파티’에서 윤미라는 최근 세상을 떠난 동료 배우들에 대해 이야기했다.
이날 윤미라는 돌아가신 어머니를 떠올리다가 “요즘은 우리 배우들도 많이 하늘나라로 가고 하니까 마음이 좀 그렇다”고 말했다. 이어 그는 고 안성기, 송도순, 윤석화 등 최근에 별세한 배우들을 언급했다. 그러면서 “내가 신인 때 안성기 씨하고 같이 부딪힌 건 아니고 뭔가 하긴 했다, 그때 안성기 씨가 별로 안 유명했을 때인데 그 당시에도 내 기억에 의하면 내 옷 가방 같은 걸 다 들어주더라”라고 고 안성기를 떠올렸다.
또한 윤미라는 “(당시) 마음속으로 이 사람 되게 착한 사람이다, 했었다”며 “여배우 옷 가방을 들어주고 그때도 인성이 됐더라, 그 양반 그리고 나서 뒤에 연기하는 거 보니 끝내주더라, 최고의 배우다”라고 칭찬했다.
한편 안성기는 지난 5일 오전 9시 별세했다. 향년 74세. 고 안성기는 지난해 12월 30일 심정지 상태로 서울 순천향대병원 응급실에 이송, 중환자실에서 치료를 받아왔다.
