슈가 출신 아유미 “아이돌 시절 곰팡이 가득 연습실에서 트레이닝”

18일 오전 방송되는 SBS ‘세 개의 시선’에서는 스페셜 게스트 아유미가 출연하여 방송의 핵심인 곰팡이에 관한 경험을 털어놓는다. “과거 아이돌 활동 시절 곰팡이가 가득한 연습실에서 연습하며 선풍기로 환기하곤 했다”며 당시의 열악한 환경을 밝혀 스튜디오를 놀라게 한다. 또한 아이돌 활동 중에도 불규칙한 식사 시간과 스트레스로 항상 장 건강이 안 좋았던 경험을 토로하며 공감을 자아낸다.
항상 역사의 시선으로 주제를 설명했던 도슨트 이창용은 과학 전문 작가 곽재식과 함께 새로운 시선으로 찾아온다. 그는 “우리나라의 수입 과일 중 1위를 기록하는 바나나가 어느 시점 이후로 품종이 바뀌어 현재 우리가 먹고 있는 바나나가 되었다”며 궁금증을 유발한다. 또한 곽재식 작가는 “곰팡이로 인하여 개구리들이 멸종위기에 처했다”며 “곰팡이는 공기 중에도 가득하고 이미 우리 몸 안에도 존재한다”는 말로 공포감을 자아낸다.
의학의 눈에서는 ‘세 개의 시선’의 시그니처인 미스터리 박스가 나오며 이야기의 힌트를 공개한다. 가정의학과 전문의 이상훈은 과거 ‘풍선 인간’으로 불리던 한 남성의 장 속에서 무려 18kg에 달하는 대변이 쌓이며 안타깝게도 젊은 나이에 생을 마감한 이야기를 들려주며 녹화장을 충격에 빠뜨린다. 이에 도슨트 이창용도 “과거 로큰롤의 황제 엘비스 프레슬리 역시 해당 풍선 인간과 같은 희귀병을 앓았다”며 그의 부검 당시를 이야기한다.
특히 방송에서는 장 속 곰팡이의 ‘위험성’에 주목한다. 신경과 전문의 손유리는 “장 곰팡이가 유난히 당을 좋아한다”며 우리가 평소 단 음식을 찾는 것이 습관이나 식탐 때문이 아닌, 장 곰팡이가 뇌를 조종하고 있을 가능성을 제기한다. 이날 방송은 이러한 장 곰팡이를 어떻게 줄이고, 관리할 수 있는지에 대한 실마리를 제시하며 궁금증을 높인다.
MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 신경과 전문의 손유리, 가정의학과 전문의 이상훈 그리고 스페셜 게스트 아유미와 함께 ‘장 속 곰팡이’의 핵심을 세 가지 시선으로 짚어보는 ‘세 개의 시선’ 30회는 18일 오전 8시 35분 방송된다.
