NCT 드림, 3월 피날레 콘서트로 투어 대미…깊어진 역량

NCT 드림(엔시티 드림, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 오는 3월 피날레 콘서트로 네 번째 투어의 대미를 장식한다.
‘2026 엔시티 드림 투어 〈더 드림 쇼 4 : 퓨처 더 드림〉 피날레’(2026 NCT DREAM TOUR FINALE)는 3월 20~22일과 3월 27~29일, 총 6회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최된다.
NCT 드림은 ‘2025 엔시티 드림 투어 〈더 드림 쇼 4 : 드림 더 퓨처〉’(2025 NCT DREAM TOUR )를 통해 서울 고척스카이돔 최다 공연 개최 기록을 세운 데 이어, 홍콩 최대 규모의 카이탁 스타디움에 K팝 아티스트 최초로 입성했다. 또한 태국 최대 규모의 라자망갈라 내셔널 스타디움에서 2년 연속 공연을 펼쳤으며, 자카르타 인터내셔널 스타디움과 타이베이 최대 실내 공연장 타이베이돔 무대에 오르는 등 글로벌 무대에서 막강한 존재감을 입증했다.
세계 각지의 대형 공연장을 장악해온 NCT 드림은 한층 깊어진 음악적 역량과 몰입도 높은 퍼포먼스, 압도적인 에너지로 매 공연 뜨거운 반응을 얻고 있다. 이번 피날레 콘서트에서는 네 번째 투어의 여정을 집대성한 완성도 높은 무대는 물론, 새로운 연출이 더해진 특별한 순간을 선사할 전망이다.
피날레 콘서트의 티켓 예매는 멜론 티켓을 통해 진행된다. 1월 21일 오후 8시 팬클럽 선예매가, 22일 오후 8시 일반 예매가 각각 오픈되며, 글로벌 팬들의 뜨거운 관심이 집중될 것으로 보인다.
