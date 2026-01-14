지드래곤, 2년 연속 佛 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’ 참여

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 한국 아티스트로서는 유일하게 2년 연속 프랑스 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’에 초청받았다.
G-DRAGON은 오는 22일(현지 시간) 파리 라 데팡스 아레나(La Défense Arena)에서 개최되는 프랑스 대표 자선 행사 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’(Le Gala des Pieces jaunes)’ 무대에 오른다. 이번 무대는 지난해에 이어 프랑스 영부인 겸 병원 재단 이사장 브리지트 마크롱(Brigitte Macron) 여사의 초청으로 성사됐다. 2년 연속 초청을 받은 한국 아티스트는 G-DRAGON이 유일해 그의 압도적인 위상을 느끼게 한다.
이번 행사는 병원 재단 ‘노란 동전 모으기 자선 단체(Opération pièces jaunes)’가 어린이들을 위한 병원 건립과 청소년들의 멘탈헬스케어 기금 마련을 위해 주최하는 자선 행사다. G-DRAGON은 자선 행사의 취지에 깊이 공감하며, 영부인의 제안에 다시 한번 흔쾌히 참여를 결정했다. 그는 이번 공연을 통해 전 세계 팬들에게 따뜻한 선한 영향력을 전파할 예정이다.
G-DRAGON은 지난해 행사에서도 한국 아티스트를 대표해 참석하며 파리 현지 팬들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 당시 그는 독보적인 무대 장악력과 세련된 매너로 현지 매체와 관객들의 찬사를 한 몸에 받았으며, 자선 행사의 취지를 전 세계에 알리는 데 크게 기여했다. 이러한 신뢰와 활약이 올해 재초청과 한국 아티스트 유일 2년 연속 참여라는 기록으로 이어진 셈이다.
이에 더해 G-DRAGON은 최근 성황리에 막을 내린 월드투어 ‘G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]’의 파리 공연에서 자선 행사가 열리는 라 데팡스 아레나를 가득 채우며 약 2만 9천여 명의 관객을 열광시킨 바 있다. 이 무대에서 증명된 ‘GD 파워’는 이번 자선 행사로 고스란히 이어져 현지 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 전망이다.
G-DRAGON이 출연하는 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’ 무대는 오는 22일(현지 시간)에 진행되며, 공연 실황은 오는 1월 30일(현지 시간) 현지 지상파 채널 프랑스2(France2)에서도 만날 수 있다.
G-DRAGON은 오는 2월 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 데뷔 이래 첫 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON FAM MEETING’을 개최하고 팬들과 만난다. 티켓 예매는 오는 1월 21일(수) 오후 8시 NOL티켓(인터파크 티켓)을 통해 진행되며, 비스테이지(b.stage) 회원 한정(FAM ONLY)으로 오픈된다. 티켓 예매 방법 및 상세 정보는 공식 팬 커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.
