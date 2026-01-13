씨엔블루 ‘Killer Joy’, 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위

밴드 씨엔블루(정용화 강민혁 이정신)의 신곡 ‘Killer Joy’(킬러 조이) 뮤직비디오가 유튜브 일간 순위 1위를 했다.
씨엔블루는 지난 7일 정규 3집 ‘3LOGY’(쓰릴로지)의 타이틀곡 ‘Killer Joy’ 음원과 뮤직비디오를 공개했다.
타이틀곡 ‘Killer Joy’ 뮤직비디오는 한국 유튜브 ‘일간 인기 뮤직비디오’(1월 12일 자) 차트에서 1위를 차지하며 씨엔블루의 막강한 존재감을 증명했다. 음원 또한 한국 ‘일간 쇼츠 인기곡’(1월 12일 자) 6위에 오르며 남다른 파급력을 자랑하고 있다.
신곡 ‘Killer Joy’는 현대적인 감각을 기반으로 한 극적인 다이내믹 전개가 돋보이는 팝 록 장르의 곡으로, 예측할 수 없는 드라마틱한 전개와 순간적으로 폭발하는 에너지, 미니멀한 드럼 비트가 인상적이다.
합주실이라는 제한된 공간에서 시작되는 ‘Killer Joy’ 뮤직비디오는 씨엔블루의 음악이 점차 확장되며 관객과 하나의 무대로 이어지는 과정을 담았다. 씨엔블루만의 에너지와 현장감 넘치는 밴드 퍼포먼스가 강렬한 해방감을 선사해 인기를 끌고 있다.
씨엔블루는 정규 3집 ‘3LOGY’ 발매와 동시에 7개 지역 아이튠즈 톱 앨범∙POP앨범∙KPOP앨범 세 개 차트에서 1위를 차지했고, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에도 6위에 올랐다. 또 발매 직후 써클차트 리테일 앨범 차트에서도 1위에 랭크됐다. 여기에 새해 첫날 발매한 선공개 곡 ‘그러나 꽃이었다 (Still, a Flower)’도 미국 포브스의 집중 조명을 받으며 아시아권 음원 차트에서 강세를 보이고 있다.
씨엔블루는 오는 17~18일 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 새 월드 투어 2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR ‘3LOGY’(2026 씨엔블루 라이브 월드 투어 ‘쓰릴로지’)의 포문을 연다.
댓글 0