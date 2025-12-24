엔싸인, 도쿄 공연 성료…日 홀 투어 화려한 포문 열었다

그룹 엔싸인(n.SSign)이 도쿄 공연을 성황리에 마무리하며 일본 홀 투어의 시작을 알렸다.
엔싸인은 지난 23일 일본 도쿄 카나데비아 홀(Kanadevia Hall/ 구 도쿄 돔 시티홀)에서 ‘엔싸인 재팬 투어 25/26~더 베스트 이어 오브 아워 라이브즈~’(n.SSign JAPAN TOUR 25/26~The best years of our lives~)를 개최했다.
이번 공연은 도쿄를 시작으로 나고야, 오사카, 삿포로, 후쿠오카 등 7개 도시를 순회하는 홀 투어로, 엔싸인은 1부와 2부 다채로운 구성으로 현지 팬들의 만족도를 높였다.
이날 엔싸인은 ‘’우 우 (이게 말이 돼?‘)’(Woo Woo (이게 말이 돼?)) 무대로 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘셰이크 앤 베이크’(SHAKE & BAKE), ‘우부 러브’(UBU LOVE), ‘멜로디’(Melody) 등 다채로운 무대를 펼치며 팬들의 호응을 끌어냈다.
특히 엔싸인은 눈을 뗄 수 없는 개인 무대로 팬들과 특별한 시간을 보냈다. 희원은 ‘오도리코’(Odoriko), 도하는 ‘벳차’(Betcha), 로빈은 ‘미스 라이트’(Miss Right), 로렌스는 ‘얼웨이즈’(Always), 카즈타는 ‘카타부이’(Katabui), 성윤은 ‘3D’, 한준은 ‘하울’(HOWL) 무대를 꾸며 다재다능한 매력을 드러내기도 했다.
또 카즈타와 도하, 성윤, 한준은 유닛 커버 무대로 ‘115 맨 킬로 노 필름’(115 Man Kilo no Film)을 선사하며 관객들의 시선을 사로잡았다. 여기에 내년 1월 발매되는 ‘펑키 라이크 미’(Funky like me)의 일본어 버전도 선보이며 열렬한 현장 반응을 끌어냈다.
이뿐만 아니라 엔싸인은 다양한 코너를 통해 팬들과 뜻깊은 추억을 쌓았다. 안대를 착용한 채 손과 향기, 실루엣으로 멤버를 맞히는 게임부터 상황 카드를 뽑아 즉석 상황극을 펼치는 ‘무작위 상황극’ 등을 이어가며 현장에 웃음과 즐거움을 더했다.
공연을 마치며 엔싸인은 “저희를 보러 와주신 팬분들 덕분에 우리도 시간 가는 줄 모르고 재밌게 즐길 수 있었다”라며 “앞으로도 시간이 지나도 잊히지 않을, 특별한 추억 함께 만들 수 있도록 열심히 하겠다”라고 소감을 전했다.
한편 엔싸인은 지난 19일 KBS 2TV ‘2025 KBS 가요대축제 글로벌 페스티벌’에서 신곡 ‘펑키 라이크 미’(Funky like me)무대를 선공개하며 컴백 기대감을 끌어올렸다. 엔싸인의 새 싱글 ‘펑키 라이크 미’는 내년 1월 13일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
