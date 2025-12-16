박나래, 의혹에 직접 입장 “법적 절차 맡겨 정리돼야…추가 발언 없을것”

방송인 박나래가 최근 불거진 매니저 갑질 의혹과 불법 의료 시술 행위 의혹 등에 대해 직접 입을 열었다.
박나래는 16일 유튜브 채널 ‘백은영의 골든타임’을 통해 “안녕세세요, 개그우먼 박나래입니다”라는 입장 영상을 게재했다.
영상에서 박나래는 비장한 표정으로 등장했다. 그는 “최근 제기된 사안들로 인해 많은 분들에게 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있다”며 “저는 이 문제들로 인해 제가 하던 모든 프로그램에서 자진 하차했다”고 말했다.
이어 박나래는 “전 더 이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않기를 바라는 마음에서 그런 선택을 했다”며 “현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중에 있다”고 설명했다.
더불어 박나래는 “그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다”며 “이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인돼야 할 문제라고 판단하고 있다”고 밝혔다.
또한 박나래는 “이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단”이라며 “현재 수많은 얘기가 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니다”라고도 했다.
박나래는 “그래서 전 당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다”며 “제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠다, 시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠다”고 덧붙였다. 그러면서 “저를 아껴 주셨던 많은 분들에게 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀을 드리지 않도록 하겠다”고 마무리했다.
한편 박나래는 지난 3일부터 ‘갑질 의혹’이 불거졌고, 이후 ‘주사 이모’ 논란으로 불법 의료 시술 의혹도 제기됐다. 결국 박나래는 지난 8일 인스타그램을 통해 방송 하차를 공식화하며 매니저들과 이야기할 기회가 주어지지 않아 오해가 쌓였고 이들과 대면을 통해 오해와 불신은 풀었지만 “여전히 모든 것이 제 불찰이라 생각하고 깊이 반성하고 있다”고 전했다. 하지만 이후에도 의혹은 계속됐고, 결국 직접 영상을 통해 입장을 밝히기에 이르렀다.