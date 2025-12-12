스트레이 키즈, 빌보드 ‘톱투어 2025’서 K팝 최고 10위…세븐틴 17위

K-팝 명실상부 간판 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 올해 전개한 월드투어로 2025년 투어 성과 전 세계 톱 10을 차지했다.
미국 빌보드가 지난 9일(현지시간) 발표한 연말 차트에 따르면, 스트레이 키즈는 월드 투어 ‘도미네이트’로 ‘톱 투어 2025’(TOP TOURS 2025) 차트(2024년 10월1일~2025년 9월30일 집계 기준)에서 올해 K-팝 아티스트 최고 순위인 10위에 올랐다.
홍콩과 라틴 아메리카 5개 도시, 북미 10개 도시, 유럽 6개 도시에서 개최한 총 31회의 공연 기준 약 130만 장의 티켓 판매량을 기록했다. 티켓 매출액은 1억8570만 달러(약 2734억원)이다. 해당 순위는 매출액 기준이다.
스트레이 키즈는 ‘자체 최대 규모’를 자랑하는 해당 투어로 각종 K팝 아티스트 최초, 최고 기록을 썼다. 빌보드 ‘톱 투어 2025’ 차트에 집계된 총 31회의 공연 가운데 라틴 아메리카, 북미, 유럽 21개 지역에서 진행한 29회의 공연이 각 지역을 대표하는 초대형 스타디움 경기장에서 열렸다. 그중 11곳의 스타디움 경기장에 ‘K팝 아티스트 최초’ 입성했다. 특히 파리 스타드 드 프랑스에서는 역대 K팝 최대 규모 및 최다 관객 모객이라는 신기록을 남겼다. 스트레이 키즈를 비롯 세븐틴(96만4000장·17위), 방탄소년단(BTS) 제이홉(50만4000장·32위), 엔하이픈(55만6000장·37위) 등 K-팝 4팀이 톱40에 들었다.
해당 차트 1위는 영국 밴드 ‘콜드플레이(Coldplay)’다. 미국 팝스타 비욘세(Beyoncé), 미국 힙합스타 켄드릭 라마 & 미국 R&B 싱어송라이터 시저(Kendrick Lamar & SZA), 캐나다 팝스타 위켄드(The Weeknd), 콜롬비아 출신 팝스타 샤키라(Shakira)가 2~5위다.
