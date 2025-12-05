유재석 소속사 안테나, 악성 루머·악플에 강경 대응 선언

유재석이 소속된 연예기획사 안테나가 최근 소속 아티스트를 향한 악성 게시물 확산과 관련해 강경 대응 방침을 밝혔다.
안테나는 5일 공식 SNS를 통해 “최근 당사 아티스트를 대상으로 표현의 자유를 넘어 인격을 훼손하는 행위들이 다수 확인되고 있다”며 “소속 아티스트의 명예를 훼손한 게시물·댓글 작성자에게 법적 조치를 취할 예정”이라고 공지했다.
이어 “허위사실 유포, 인신공격성 폭언·욕설 등 악의적 게시물로 인해 아티스트뿐 아니라 팬들의 정신적 피해까지 우려되는 상황”이라고 지적했다.
● “악플 발견 시 즉시 제보”…팬 협조 공식 요청
안테나는 “현재 법률 자문과 자체 모니터링을 통해 관련 게시물·댓글 자료를 수집 중”이라며 “악의적인 게시물과 댓글을 발견할 경우 안내된 이메일로 제보해 달라”고 요청했다. 이어 “폐쇄형 커뮤니티와 비공개 SNS 계정에 대한 제보가 법적 절차 진행에 특히 큰 도움이 되고 있다”고 강조했다.
또한 “확인되지 않은 내용을 사실처럼 소비하거나 재유포하는 행위 역시 동일하게 법적 책임을 질 수 있다”고 경고했다.
해당 공지에는 제보용 이메일 주소와 구체적인 제보 방법도 함께 안내했다.
안테나에는 유희열, 유재석, 정재형, 이효리, 이상순, 루시드폴, 페퍼톤스, 이서진, 샘김, 규현, 양세찬, 이진아, 정승환, 윤석철 등이 소속돼 있다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
