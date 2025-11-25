KBS, 故 이순재 추모 동참…유작 ‘개소리’·단막극 특별 편성

KBS가 배우 고(故) 이순재의 유작 ‘개소리’와 ‘드라마시티 십분간, 당신의 사소한’을 특별 편성한다.
25일 KBS에 따르면, 방송사는 국민배우 이순재 추모 특선을 마련한다. 이에 25일 오후 10시 45분에는 지난해 방송된 이순재의 유작 ‘개소리’가 1~4회까지 특별 편성된다. 이순재는 이 작품으로 생애 최초이자 마지막 연기대상을 수상한 바 있다.
26일 오후 11시 10분에는 지난 2006년 방송돼 호평을 얻었던 KBS 2TV ‘드라마시티-십분간, 당신의 사소한’을 편성, 시청자들을 찾는다.
한편 이순재는 이날 새벽 91세를 일기로 별세했다. 이순재는 지난 1934년 11월 함경북도 회령에서 태어났으며, 서울대학교 철학과 재학 중 1956년 연극 ‘지평선 너머’로 데뷔했다. 이후 ‘나도 인간이 되련다’, ‘사모곡’, ‘풍운’, ‘보통 사람들’, ‘동의보감’, ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘허준’, ‘상도’, ‘내 사랑 누굴까’, ‘이산’, ‘엄마가 뿔났다’, ‘베토벤 바이러스’, ‘공주의 남자’, ‘돈꽃’, ‘개소리’ 등의 드라마에 출연했다.
이순재는 연극 무대에도 애정을 보였다. 데뷔작 ‘지평선 너머’를 시작으로 ‘로미오와 줄리엣’, ‘청기와집’, ‘말괄량이 길들이기’, ‘베게트’, ‘우리 읍내’, ‘춘향전’, ‘빠담빠담빠담’, ‘세일즈맨의 죽음’, ‘돈키호테’, ‘앙리 할아버지와 나’, ‘그대를 사랑합니다’, ‘리어왕’ 등에 참여하는 등 꾸준히 다작하며 배우로서 존재감을 발산했다.
또한 시트콤 ‘거침없이 하이킥’, ‘지붕뚫고 하이킥’으로 이어지는 ‘하이킥’ 시리즈와 예능 ‘꽃보다 할배’에 출연하며 대중에게 친숙한 이미지로 다가가기도 했다.
이순재는 1991년 정계에 입문한 뒤 1992년 14대 총선에 민주자유당 후보로 출마해 서울 중랑 갑 지역구에서 당선, 국회의원으로도 활동했다.
이순재는 지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’를 마지막으로 활동을 중단하고 건강 악화로 재활 치료를 받던 중 사망 소식을 전해 안타까움을 자아내고 있다.
댓글 0