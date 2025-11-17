아이들 ‘퀸카’, 첫 스포티파이 4억 스트리밍…글로벌 인기

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 ‘퀸카’(Queencard)가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 최근 4억 회 스트리밍을 돌파했다. 아이들의 음악이 스포티파이에서 4억 스트리밍을 넘긴 것은 이번이 처음으로, 그룹의 글로벌 인기를 다시 한번 입증했다.
지난 2023년 5월 발매된 미니 6집 ‘아이 필’(I feel)의 타이틀곡 ‘퀸카’는 발매 직후 스포티파이 대만 주간 차트 1위를 기록했으며, 한국·싱가포르·우크라이나·카자흐스탄·벨라루스 등 여러 국가에서 TOP10에 올랐다. 필리핀, 말레이시아, 칠레, 사우디아라비아를 포함한 총 13개 지역에서도 차트인에 성공하며 장기간 꾸준한 사랑을 받았다.
‘퀸카’ 뮤직비디오는 지난 6월 조회수 4억 뷰를 돌파했으며, 최근에도 유튜브 한국 인기 주간 차트(11월 1주 기준) 21위에 오르는 등 변함없는 인기를 자랑하고 있다.
아이들은 ‘퀸카’ 외에도 스포티파이에서 ‘톰보이’(TOMBOY)와 ‘눅스드’(Nxde)가 각각 3억 스트리밍을 돌파했다. 이 밖에도 ‘오 마이 갓’(Oh my god), ‘라타타’(LATATA), ‘라이언’(LION), ‘한(一)’, ‘슈퍼 레이디’(Super Lady), ‘화(火花)’, ‘Wife’ 등이 1억 스트리밍을 넘기며 글로벌 톱 걸그룹으로서의 위상을 공고히 했다.
또한 아이들은 미니 8집 ‘위 아’(We are)로 4연속 밀리언셀러를 기록했다. 지난 10월 발매된 일본 EP ‘아이들’(i-dle)은 오리콘 데일리 차트 1위, 일본 애플뮤직 J-POP 앨범 차트 1위, QQ뮤직 베스트셀러 일간 및 주간 차트 1위를 차례로 차지하며 글로벌 차트에서도 강세를 이어갔다.
한편 아이들은 오는 28일과 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열리는 ‘2025 마마 어워즈’(2025 MAMA AWARDS)에 참석해 글로벌 팬들과 만날 예정이다.
