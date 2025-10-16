르세라핌, 日 연말 최대 페스티벌 ‘카운트다운 재팬’ 출격

16일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 오는 12월 27일부터 31일까지 5일간 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘카운트다운 재팬 25/26’(COUNTDOWN JAPAN 25/26)에 출연한다. 이들은 공연 이튿날인 12월 28일 무대를 장식할 예정이다.
‘카운트다운 재팬’은 2003년 시작된 일본 연말 최대 실내 페스티벌로 매년 큰 활약을 펼친 아티스트들이 참여한다. 올해 라인업에는 르세라핌을 비롯해 현지 유명 싱어송라이터 바운디(Vaundy), 힙합 유닛 크리피 너츠(Creepy Nuts) 등이 이름을 올렸다.
르세라핌은 데뷔와 동시에 일본에서 뜨거운 인기를 구가하며 맹활약을 펼치고 있다. 올 3월 한국에서 발매한 미니 5집 ‘핫’(HOT)으로 한국 음반 기준 4연속 출하량 10만 장을 넘겼다. 이는 4세대 K팝 걸그룹 중 유일한 기록이다. 오는 11월 18~19일에는 도쿄돔에 처음 입성해 월드투어 ‘2025 르세라핌 투어 ’이지 핫 크레이지‘(EASY CRAZY HOT)의 앙코르 콘서트를 개최할 예정이다.
한편 르세라핌은 오는 24일 오후 1시 첫 싱글 ’스파게티‘(SPAGHETTI)를 발표한다.
