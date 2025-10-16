동아일보

르세라핌, 日 연말 최대 페스티벌 ‘카운트다운 재팬’ 출격

르세라핌(쏘스뮤직 제공)
그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 일본 연말 최대 페스티벌에 참석한다.

16일 소속사 쏘스뮤직에 따르면 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 오는 12월 27일부터 31일까지 5일간 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 열리는 ‘카운트다운 재팬 25/26’(COUNTDOWN JAPAN 25/26)에 출연한다. 이들은 공연 이튿날인 12월 28일 무대를 장식할 예정이다.

‘카운트다운 재팬’은 2003년 시작된 일본 연말 최대 실내 페스티벌로 매년 큰 활약을 펼친 아티스트들이 참여한다. 올해 라인업에는 르세라핌을 비롯해 현지 유명 싱어송라이터 바운디(Vaundy), 힙합 유닛 크리피 너츠(Creepy Nuts) 등이 이름을 올렸다.

르세라핌은 데뷔와 동시에 일본에서 뜨거운 인기를 구가하며 맹활약을 펼치고 있다. 올 3월 한국에서 발매한 미니 5집 ‘핫’(HOT)으로 한국 음반 기준 4연속 출하량 10만 장을 넘겼다. 이는 4세대 K팝 걸그룹 중 유일한 기록이다. 오는 11월 18~19일에는 도쿄돔에 처음 입성해 월드투어 ‘2025 르세라핌 투어 ’이지 핫 크레이지‘(EASY CRAZY HOT)의 앙코르 콘서트를 개최할 예정이다.

한편 르세라핌은 오는 24일 오후 1시 첫 싱글 ’스파게티‘(SPAGHETTI)를 발표한다.

(서울=뉴스1)
