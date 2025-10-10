“가정이 생기니까 두렵다” 김종국, 신혼여행 중 달라진 고백

가수 겸 방송인 김종국이 결혼 후 처음 공개한 신혼여행 영상에서 “가정이 생기니 관람차가 두렵다”고 털어놨다.
평소 겁 없는 성격으로 알려진 김종국의 솔직한 고백에 팬들의 반응이 뜨겁다.
● “혼자일 땐 안 무서웠는데”…신혼여행 중 달라진 김종국의 고백
김종국은 지난 9일 자신의 유튜브 채널 **‘짐종국’**을 통해 프랑스 파리 신혼여행 영상을 공개했다.
그는 파리에서 하루를 보낸 뒤 남프랑스 생트로페로 이동해 아내와 함께 관람차를 타는 장면을 담았다.
김종국은 “내 돈 주고 관람차를 타보는 건 처음”이라며 웃었다.
이어 아내와 함께 탑승한 뒤 “이거 좀 무섭다. 원래 이런 거 안 무서워하는데, 관람차가 너무 허접하다”고 솔직하게 말했다.
● “가정이 생기니 달라진 두려움”…결혼 후 변화 고백
김종국은 이어 “사람이 가정이 생기니까 이런 게 두렵다. 혼자일 땐 두려운 적이 없었다”고 말했다.
그는 “남성호르몬 수치가 높으면 이런 거 안 무서워한다고 하더라”며 너스레를 떨었다.
해당 영상에는 김종국 특유의 ‘운동 루틴’도 그대로 담겼다.
생트로페로 이동하기 전, 그는 파리 호텔에서도 새벽 6시에 헬스장을 찾아 운동하는 모습을 보였다.
팬들은 “결혼 후 더 인간미 있어졌다”, “김종국다운 현실 멘트” 등의 댓글을 남기며 웃음을 보였다.
현재 영상은 공개 하루 만에 조회 수 30만 회를 돌파하며 화제를 모으고 있다.
김종국은 지난달 5일 서울에서 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다.
결혼 소식 이후 공개된 신혼여행 영상이어서 더욱 관심이 쏠리고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
