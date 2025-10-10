“연예인 축의금 1000만 원?” 딘딘이 밝힌 현실 액수

가수 딘딘이 연예인들의 ‘축의금 문화’에 대해 솔직한 속내를 털어놨다.
지난 8일 딘딘의 유튜브 채널에는 ‘연예인은 축의금 얼마 할까?’라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 딘딘은 팬들과 직장 명절 선물, 황금연휴 연차, 축의금 등 일상적인 주제들로 소통하며 웃음을 자아냈다.
● 딘딘이 밝힌 최고의 명절 선물은?
딘딘은 “받아본 명절 선물 중 최고가 뭐가 있을까”며 생각하다가 “재석이 형한테 명절 선물 받았다. 이번 추석 때 또 저한테 주소를 받으셔서 보내주셨다”고 이야기했다.
이어 “제가 재석이 형한테 얘기한 게 ‘이제야 형의 새끼가 된 거 같다. 드디어 제가 형님에게 인정받는 기분’이라 했다”며 뿌듯한 모습을 보였다.
● ”연예인도 똑같다“…딘딘이 밝힌 현실 축의금 액수
또 딘딘은 ”요즘 축의금 얼마나 하냐“며 질문을 던졌다. 팬들은 ”친하면 10, 결혼식 안 가면 5정도“라고 답했다.
한 팬이 ”연예인들은 얼마나 하는지 궁금하다. 1000정도 하냐“고 묻자 딘딘은 “1000만원을 누가 하냐. 저는 30만원, 친하면 50만원 한다”고 솔직히 고백했다.
딘딘의 절친으로 알려진 가수 슬리피 결혼식 축의금에 대해서는 “그때 제가 세상 물정 모르고, 친한 사람이 결혼한다 하니까 신나서 뭘 해주려고 했다”고 말했다.
그러면서 “냉장고, 스타일러도 해줬다. 거의 700만원~800만원 쓴 거 같다”며 “그래서 슬리피 형이 계속 저주한다. 나 결혼하지 말라고”라고 말해 웃음을 안겼다.
● 평균 축의금은 얼마나 할까?…해마다 꾸준히 증가
지난해 집계된 평균 축의금은 9만원인 것으로 나타났다.
카카오페이가 사용자의 축의금 송금봉투 활용 데이터를 분석한 결과, 지난해 9월 기준 평균 축의금 비용은 ‘9만원’인 것으로 집계됐다.
평균 축의금은 2022년 8만원, 2023년 8만3000원으로 꾸준히 증가하고 있다. 물가가 오르면서 결혼비용도 올라 하객들의 축의금 부담도 함께 증가한 영향으로 풀이된다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
