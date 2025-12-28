주진우, 李 이혜훈 발탁에 “경제 폭망 물타기…시켜준다고 하나”

이재명 대통령이 신설되는 기획예산처 장관 후보자로 이혜훈 전 국민의힘 의원을 파격 발탁하자 주진우 국민의힘 의원은 “경제 폭망에 대한 물타기”라며 비판했다. 이 후보자를 향해서도 “시켜준다고 하나”라며 날을 세웠다.
주 의원은 이날 페이스북에 “기획예산처 장관 이혜훈 지명은 경제 폭망에 대한 물타기”라며 “이혜훈으로 물타기 할 것이 아니라 지금이라도 정책 방향을 완전히 전환해야 한다”고 적었다.
주 의원은 “전 국민 25만 원의 역습이 본격적으로 시작됐다. 빚내서 돈 풀면 결국 환율, 물가, 부동산 급등한다고 경고했었다”며 “역대급 고환율은 물가 급등으로 이어지고 있다”고 지적했다.
또 “극도의 수요 억제책으로 부동산도 폭등했다. 전세가 씨가 마르고 월세가 급등하면서 서민들은 살인적 주거 비용을 부담하게 됐다”며 “포퓰리즘 돈 풀기는 마약과 같아서 끊으면 금단현상이 생긴다”고 비판했다.
그러면서 글 말미에 추신(p.s.)을 달아 이 후보자를 향해 “시켜준다고 하나”라고 적었다.
배현진 국민의힘 의원도 비판에 가세했다. 배 의원은 이 후보자에 대해 “몰염치한 정치 행보에 국민의힘 서울시당은 경악을 금할 수 없다”고 했다.
그는 “국민의힘의 전략적 요충지이자 강세지역인 서울 서초갑에서 3선을 지낸 전직 중진의원이자 현직 중·성동을 당협위원장이 당원들의 신뢰와 기대를 처참히 짓밟으며 이재명 정부에 거리낌없이 합류하는 것은 정치적 도의를 넘어선 명백한 배신행위”라고 비판했다.
이어 “특히 재정 전문가로서 대한민국 미래에 큰 위해가 될 이재명 정부의 포퓰리즘 확장 재정 기조를 막기 위해 우리 국민의힘이 혼신의 힘을 다 해온 것을 누구보다 잘 알고 있는 이 후보자의 행보는 자기 출세를 위해 양심과 영혼을 팔았던 일제 부역 행위와 다름없다”고 했다. 그러면서 “국민의힘 서울시당은 이 후보자에 대한 즉각 제명을 중앙당에 권고한다”고 덧붙였다.
