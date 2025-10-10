혼외자 논란 이후 첫 근황…정우성, 사석서 “새벽까지 즐겁게”

배우 채시라가 정우성·송강호 등 동료 배우들과 함께 찍은 근황 사진을 공개해 화제를 모았다.
오랜만에 한자리에 모인 톱배우들의 자연스러운 모습에 팬들의 관심이 쏠렸다.
● “새벽까지 즐거운 시간”…채시라가 전한 배우들의 뒷풀이 현장
채시라는 10일 오전 자신의 소셜미디어에
“영화 ‘보스’ 시사회 뒷풀이에서 오랜만에 만난 동료, 후배들과 새벽까지 즐거웠던 대화와 시간들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에서 채시라는 배우 송강호와 다정하게 포즈를 취하고 있다.
그는 카메라를 향해 밝게 웃으며 특유의 온화한 미소를 보였다.
송강호와 정우성도 어깨동무를 하며 훈훈한 분위기를 연출했다.
또 다른 사진에는 영화계 동료들과 웃음을 터뜨리며 대화를 나누는 채시라의 모습이 담겼다.
● 정우성, 근황과 함께 새 작품 준비 중
한편 함께 자리한 정우성은 지난해 11월 모델 출신 방송인 문가비와 혼외자 사실을 인정하며 화제를 모았다.
그는 올해 8월 비연예인과 혼인신고를 마친 것으로 알려졌다.
현재는 디즈니+ 시리즈 ‘메이드 인 코리아’ 출연을 앞두고 하반기 공개를 준비 중이다.
채시라가 공개한 이번 사진은 업로드 직후 각종 온라인 커뮤니티와 팬 커뮤니티로 확산되며 “추억의 조합”, “여전히 빛나는 배우들” 등의 반응을 얻었다.
